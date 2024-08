Polémica por propuesta para revivir reelección en Colombia; en el Congreso no cayó bien

A pesar de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el gobierno no busca la reelección, a pesar de que el presidente Gustavo Petro dice que no se quiere reelegir.

Una de sus más cercanas congresistas, la senadora antioqueño Isabel Cristina Zuleta, insiste y anunció que tiene listo el proyecto de acto legislativo para que se reviva la reelección en Colombia.

"Nuestra democracia con los países del mundo que hoy tienen reelección, que son la mayoría de los países del mundo. A mí me han criticado diciendo que voy a afectar la democracia, que un demócrata no haría esto. Y yo me pregunto: ¿es que acaso en los otros países donde existe reelección no hay demócratas?", dijo la senadora.

Esta idea de la senadora a Isabel Zuleta de avanzar en la presentación de un proyecto de acto legislativo para revivir la figura de la reelección presidencial y extenderla tanto alcaldes como gobernadores no cayó nada bien en el Congreso.

Para el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, no hay ambiente, para dicha iniciativa.

"No veo ambiente para una reelección presidencial. Es más, el Partido Conservador introdujo un parágrafo en el sentido que no solamente es ese acto legislativo, sino un referendo, porque es un tema absolutamente garantista de preguntarle al pueblo colombiano", afirmó.

