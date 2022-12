Polémica por proyecto del uribismo que reviviría inmunidad parlamentaria

La Reforma a la Justicia radicada por un sector del Centro Democrático sigue dando de qué hablar. El artículo 10 del proyecto, que busca modificar el 186 de la Constitución, cambia el sistema de juzgamiento de congresistas y magistrados con un procedimiento que, a juicio de algunos, beneficiaría significativamente a los legisladores.

Actualmente, los miembros del Congreso son investigados y procesados por la Corte Suprema de Justicia y los magistrados por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Plenaria del Senado, pero el uribismo busca un cambio en ese esquema, a través de un proceso de desaforamiento que, para el caso de los parlamentarios, empezaría con un trámite en su respectiva Cámara.

El artículo dice puntualmente que ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca, durante el periodo constitucional, y a la vez “ningún miembro del Tribunal Supremo Constitucional (que se crearía con la Reforma) podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes”.

La senadora Paloma Valencia, quien lidera la iniciativa como vocera del Centro Democrático, explicó que lo que pretenden es “volver a lo que había antes de la Constitución de 1991”.

Para lograrlo, “los congresistas y los magistrados serían juzgados como cualquier ciudadano, por los jueces. Para hacer eso, usted, no puede dejar simplemente que todos los jueces estén mandando órdenes de captura, porque imagínese en lo que terminaríamos”.

En ese orden, la eliminación del fuero requeriría de un proceso que quedaría en manos del Congreso, aunque Valencia señaló que “se destruyen los privilegios creados a través de los fueros”, permitiendo que los congresistas sean juzgados por los jueces de la República y tengan segunda instancia en los tribunales.

-“No busca beneficiar a Uribe”: Valencia

Sobre las voces que advierten una supuesta estrategia para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe con el sistema de corte única y el desaforamiento de congresistas, la senadora manifestó que “el problema es que en el país impiden que se den los debates de fondo sobre lo que podrían ser soluciones estructurales a los problemas” e insistió en que el partido “ha dado muestras de seriedad”.

La posibilidad de que se dé el cambio en el juzgamiento de los congresistas y magistrados no ha caído del todo bien en algunos sectores. El senador Alexander López, del Polo Democrático, indicó que “el fuero no es un beneficio, sino una forma de blindar las opiniones y las decisiones que toman los congresistas, lo cual no significa impunidad. Lo que se ha demostrado es que si son culpables son condenados: hoy hay más de 60”.

En el mismo sentido, el senador Armando Benedetti, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia, afirmó que no está de acuerdo: “Por lo que me ha pasado y he vivido en carne viva es que alguien me puede atropellar, como lo ha hecho el señor fiscal, y de eso hay que blindar”.

La ponencia de la Reforma a la Justicia, que se acumularía con las otras propuestas presentadas por el Gobierno y el partido Cambio Radical, sería presentada ante la Comisión Primera por la senadora Paloma Valencia la próxima semana.

