Polémica por proyecto que reviviría la tarjeta profesional para periodistas

El senador Richard Aguilar, coautor del proyecto que revive la tarjeta profesional de periodista, habló en Mañanas BLU sobre la polémica iniciativa que ha sido criticada por diferentes organizaciones y agremiaciones, específicamente por la alianza conformada por la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Fundación para La Libertad de Prensa (FLIP), Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), agrupadas en el denominado Proyecto Antonio Nariño (PAN).



Cabe señalar que este proyecto ya tiene ponencia lista para el segundo debate en la plenaria del Senado.



“Hoy la comunicación social y periodismo no es reconocida como una profesión de alto riesgo. Creo que los tiempos han cambiado y considero que un joven que estudia comunicación social y hace un esfuerzo para que le digan que se trata de un oficio y no una profesión, no es justo. Hay que dar el reconocimiento que merece ser periodista”, indicó.



Precisó, además, que con el proyecto no están atentando contra la libertad de expresión y prensa, sino que se trata de un reconocimiento a una profesión “de alto riesgo”.

Manifestó que, de aprobarse el proyecto, la “credencial”, como la llamó, se solicitaría voluntariamente y “se hace más como un reconocimiento y un mecanismo de identificación”.



Asimismo, el legislador dijo que hay que tener en cuenta que la tarjeta profesional es un requisito sin el cual no se puede ejercer el periodismo, mientras que una credencial se solicita por el periodista porque “quiere tener una identificación”.



“Nosotros no estamos colocando una tarjeta profesional para ejercer el periodismo, eso sería inconstitucional. Se trata de una credencial de identificación”, manifestó.



En ese sentido, aseveró que lo que pretende el proyecto es que el periodismo sea reconocido como una profesión y no como un oficio. Además, que se conozca como “una profesión de alto riesgo”.



Por su parte, Pedro Vaca, director de la Flip, aseguró que este tema les preocupa.



“El senador dice la verdad cuando dice que se trata de un tema voluntario y cuando dice que hay periodistas que consideran que esto es importante. Pero, no tiene razón al hablar de consensos sobre este tema”, dijo.



Calificó el proyecto de “riesgoso” porque, según explicó, da la voluntad al Estado de decidir quién puede ejercer el periodismo y quién no.



“Hay un riesgo futuro porque nadie está exento de que Colombia caiga en un régimen autoritario que aproveche este consejo de comunicación para restringir periodistas que están siendo críticos al gobierno, por ejemplo”, indicó.



Finalmente, manifestó que la mejor manera de dar valor al periodismo es hacer el trabajo con ética, con ganas, con pasión y con profesionalismo.



“Para que la profesión sea digna, los periodistas tienen que hacer buen periodismo y que sea reconocido por la sociedad, que es la destinataria. Meter al Congreso en esto es politiquero”, puntualizó.



