Polémica por visita del senador Jota Pe Hernández a posesión de Nayib Bukele: esto se sabe

El senador por la Alianza Verde y youtuber, Jonathan Pulido Hernández, conocido más como Jota Pe Hernández, está en medio de una fuerte polémica por cuenta de una visita que hizo el fin de semana pasado a El Salvador para asistir a la posesión del presidente Nayib Bukele.

En sus redes sociales, el senador compartió dos videos en los que con mucho entusiasmo muestra que participó de los actos de posesión de Bukele así como de la cena de gala ofrecida por el mandatario centroamericano y su esposa en el salón de honor del Palacio Nacional.

“Estar en esta posesión de Nayib Bukele es bastante emocionante, sobre todo porque hoy El Salvador tiene lo que Colombia tanto necesita y desea: seguridad, progreso, avance”, sostuvo Hernández en el video.

Sin embargo, en varios trinos y en la opinión pública comenzaron a asegurar de que todo se trataba de un montaje y que ‘Jota Pe’ ni siquiera se había podido acercar ni a la posesión, ni al Palacio Nacional.

BLU Radio conversó con el senador Hernández quien aseguró que sí fue invitado al país centroamericano por parte del diputado salvadoreño Christian Guevara del partido Nuevas Ideas, movimiento del presidente Bukele.

Adicionalmente, Hernández compartió una foto de la invitación recibida para asistir a la cena de gala en el Palacio Nacional y que habría sido entregada por el embajador de El Salvador en Colombia, Germán Banacek Álvarez Oviedo. Incluso, señala el congresista, y se puede comprobar en un video compartido por el senador, en el que la guardia militar da paso de ingreso a la casa presidencial.

“Y con el embajador de El Salvador en Colombia me voy en el mismo vehículo del hotel a la casa presidencial e ingresamos juntos. De hecho, el video de la alfombra roja me lo graba, me hace el favor de grabarlo el mismo embajador. Eso para desmentir que no pude entrar, que no estaba invitado. ¡Falso! O sea, estaba tan invitado que entré con el mismísimo embajador”, sostuvo el senador Hernández.

Incluso el senador asegura que si se tomó una foto con Karim Bukele, hermano del presidente Salvadoreño y jefe de su campaña: “Esa foto me la tomé con Karim Bukele, que también estaba presente en la cena y le acabo de compartir un videocapture de mi teléfono, de algo que es inmodificable como son las cualidades de las fotos. Yo la foto la tengo en mi teléfono y cuando miro las cualidades muestra a qué horas la tomé, en qué fecha la tomé y que la tomé con la cámara frontal”.