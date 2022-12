Policía afirma que frente primero de Farc está dividido por diálogos de paz

El coronel William Gómez Pinto, comandante operativo en el departamento de Policía en el Guaviare, aseguró en entrevista con Blu Radio que el frente primero de las Farc está dividido.



Según el coronel Gómez Pinto, aproximadamente el 80 % de los integrantes de ese frente no quiere acogerse a los diálogos de paz, mientras que solo el 20 % sí.



“El frente primero tiene una división interna, hay unos que le están aposando a la paz y otros que no quieren unirse a estos acuerdos”, añadió.



Sobre el pronunciamiento del procurador Alejandro Ordóñez en torno al supuesto interés del frente séptimo de no entregar las armas, el comandante de la Policía en Guaviare dijo que la información de inteligencia de las autoridades no podría confirmarlo.



“Hasta el momento lo que se manejaba por inteligencia es solamente la intención del frente primero, no del frente séptimo”, explicó.



Añadió que el frente séptimo ha estado en el proceso de paz y “hasta el momento no se tenía esta información de que pensaran en desistir de los adelantos que se tenían en la mesa de negociación”.



Cabe recordar que el frente séptimo de las Farc delinque en un sector limítrofe entre los departamentos de Meta y Guaviare, principalmente por el sector del río Guayabero.

