"Policía no perseguirá a los consumidores": expertos tras anulación de decreto de porte de drogas

Tras la decisión del Gobierno nacional de anular el decreto 1844 de 2018 que fijaba un procedimiento policial para imponer medidas correctivas, por infracciones derivadas del porte y tenencia de cantidades de sustancias psicoactivas.

Abogados penalistas se refirieron a las implicaciones que tiene esta nueva directriz por parte del Gobierno nacional.

“Seguramente la Policía podrá seguir persiguiendo, no es que este decreto impida el poder capturar personas que están traficando con drogas, no. Se pueden seguir judicializando, la Policía hacer capturas y llevarlo ante la Fiscalía General de la Nación para que se tome una decisión al respecto, pero no les pueden imponer esas sanciones, esas contravenciones que vendían haciendo por consumir en los parques o lugares sociales”, dijo a Ricardo Burgos, abogado penalista, a Blu Radio.

Por su parte, Francisco Bernate, abogado penalista, aseguró que este nuevo decreto que deroga el que fue expedido por el Gobierno de Iván Duque busca concentrar esfuerzos en atacar la criminalidad y no a las personas que hacen uso de sustancias.

Las funciones de la Policía no cambian en absoluto, lo que corresponde es más bien efectivamente que la Policía se centre en lo que importa, que no es otra cosa que controlar la compra y venta de estupefacientes, que es lo que está criminalizado, y no el porte con fines de consumo, que insisto, es un hecho que está permitido en Colombia aseguró el abogado Bernate en diálogo con Blu Radio.

De igual forma, en el documento de tres páginas se menciona que la decisión de derogar este decreto cambia el procedimiento que las autoridades de Policía deben adoptar ante la ocurrencia de una infracción a la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas.

“Se fundamenta en la armonización de la prevalencia de las obligaciones del Estado, en el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas”, dice el decreto.

