Por ahora, Fiscalía exonera a MinHacienda y Juan C. Echeverry en caso Reficar

La Fiscalía General de la Nación se permite informar, respecto de los presuntos actos de corrupción relacionados con la Refinería de Cartagena (Reficar):



1. Dispuso la apertura de una indagación, que se adelanta por un grupo especializado de Fiscales e investigadores de la Dirección de Fiscalías Nacionales contra la Corrupción. (Lea también: Firma involucrada en escándalo Reficar había pedido su liquidación hace un año ).



2. Con ocasión a dicha investigación y ante la existencia de información relacionada con la posible destrucción, alteración y ocultamiento de elementos materiales probatorios, se ordenó practicar diligencias de allanamiento a las oficinas de la refinería ubicadas en Bogotá y Cartagena.



3. Dichas diligencias permitieron la recolección y digitalización de miles de documentos e información relacionada con los procesos contractuales y la contabilidad de las empresas: Reficar, CB&I y Foster.



4. Adicionalmente, se practicaron allanamientos en viviendas de tres funcionarios de CB&I, en atención a que se contaba con motivos fundados para inferir que en dichos lugares se habría ocultado computadores e información sensible para el caso. En efecto, en uno de dichos lugares se incautaron computadores portátiles y discos duros extraíbles, que posiblemente contienen información útil para el proceso.



5. Los allanamientos practicados en Bogotá y en las residencias de los funcionarios de CB&I ya fueron declarados legales por parte de jueces de control de garantías de Bogotá. La audiencia correspondiente al allanamiento a la sede de Reficar en Cartagena se encuentra en desarrollo.



6. La Fiscalía está realizando el análisis de toda la información recopilada y adelantando las demás diligencias investigativas que se estiman necesarias para hallar la verdad de lo sucedido. Una vez se culminen estas labores, se dispondrá el llamado a interrogatorio o imputaciones si a ello hubiere lugar. (Lea también: Buscan acuerdo de capitalización con CBI, vinculada con sobrecostos en Reficar ).



7. A la fecha, la investigación no se dirige contra ninguna persona en particular. Adicionalmente, de la información recopilada y analizada hasta el momento no se deduce ninguna participación en estos hechos del actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, ni del actual Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, funcionarios que han actuado con total transparencia.