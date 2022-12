Por falta de quórum, Senado hunde curules de paz y reforma a la JEP

Tal y como se veía venir, el Senado de la República enterró este miércoles dos proyectos clave en la actual agenda legislativa: la creación de 16 curules para víctimas del conflicto y la reforma a la Jurisdicción Especial de Paz.

En primer lugar, la plenaria de esa corporación no logró ponerse de acuerdo sobre el número de escaños que serían otorgados a las víctimas y, ante la falta de quórum, se terminó aplazando la discusión dejando al proyecto sin tiempo para ser aprobado.

“Desafortunadamente, les dieron la espalda a las víctimas. Prefirieron salirse del recinto para no apoyar las curules de las víctimas. Ya había incumplido la ley 5 el presidente Macías, violando el reglamento porque teníamos derecho a la suficiente ilustración, teníamos mayorías, intentó dilatar y fuera de eso citó para el lunes siguiente, garantizando para él el hundimiento de las víctimas”, dijo el senador Roy Barreras, ponente del proyecto y quien responsabilizó al Centro Democrático del resultado.

El congresista, quien fue además negociador en los diálogos de paz con las Farc, llamó la atención sobre la decisión del uribismo de “sacrificar la seguridad jurídica de los militares”, al no convocar para esta semana dejando también hundida la reforma que buscaba dar garantías al juzgamiento de militares y policías que se acogieran a la JEP.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, respondió a esa afirmación. “Los promotores de esta iniciativa no quisieron hacer un acuerdo. La noche anterior designamos una comisión, no se pusieron de acuerdo y entonces había que tramitar el proyecto como tal. Algunos me criticaban porque di mucho la palabra, pero los que piden la palabra también tiene que intervenir”, explicó.

Otros, como el senador Carlos Antonio Lozada, del Partido Farc, responsabilizaron al Gobierno Nacional.

“Por decisión del Gobierno, porque así lo expresó la ministra, y del partido Centro Democrático, se hunden las 16 circunscripciones especiales de paz que son producto del acuerdo de La Habana. El Estado colombiano y el Gobierno del presidente Duque le están incumpliendo a Colombia y a las víctimas”, sentenció Lozada.

El senador agregó que tenían que ser 16 curules y no menos, como planteaban otras fuerzas políticas del Congreso.

“El acuerdo reza de que son 16 y en un gesto de querer llegar a un acuerdo, planteamos en que se podía recoger la propuesta del senador José Obdulio para que fueran ocho adicionales a nivel del Senado”, expresó.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, recordó que el Gobierno respaldó la propuesta que buscaba crear ocho curules para las víctimas que están en todo el territorio nacional. Es decir, no concentrar la acción en unos municipios determinados, sino que se tuvieran en cuenta todas las víctimas que fueron desplazadas.

El expresidente Álvaro Uribe, jefe de la bancada del Centro Democrático, expresó que estaban dispuestos a ceder para que fueran ocho curules, pero que no hubo respuesta.

“El Centro Democrático no votó cuando se estaba aquí aprobando las 16 curules, en virtud del acuerdo de La Habana y esas 16 curules no se aprobaron. En ese momento se venció la oportunidad jurídica de aprobar esas 16 curules; hoy estaban buscando era una oportunidad política”, dijo.

“Es una lamentable situación porque esas curules eran la posibilidad de que las víctimas tuvieran acceso a la Cámara de Representantes y, por otro lado, también queda sin tiempo el acuerdo que se había hecho por una parte considerable de partidos políticos sobre la JEP”, indicó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.

Finalmente, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, también lamentó que no se lograra un acuerdo para sacar adelante el proyecto.

“Una lástima que no se haya logrado el quórum necesario para votar la representación de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Bien hubiera sido la propuesta mayoritaria de las 16 curules o la propuesta sustitutiva de ocho curules elegidas a nivel nacional, pero que tuviera representación en el Congreso”, afirmó.

Uribismo y sectores que defienden el acuerdo paz coincidieron en que insistirán con ambos proyectos, más adelante.

