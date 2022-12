Por primera vez, Farc contempla la posibilidad de dejar armas

Alias ‘Pastor Alape’, uno de los voceros de las Farc en La Habana, sede de los diálogos de la paz con el Gobierno, dijo en entrevista exclusiva con Noticias Caracol y Blu Radio que tiene claro que las armas no son un fetiche para esa agrupación guerrillera y que "llegará el momento del desprendimiento total de estas, siempre y cuando se den las garantías para que los movimientos políticos de oposición puedan funcionar”.

"Empezamos esto convencidos de que el país quiere la paz y cuando se quiere la paz, quiere decir que se puede actuar en Colombia sin el temor a ser asesinado, que se pueda participar en política con garantías y con derechos. Las armas no son fetiche para las Farc, las armas solamente han sido un instrumento de resistencia y ellas no tienen ningún valor si no hay una conciencia de quién está detrás de ellas", dijo.

"Llegará el momento del desprendimiento total de las armas de las Farc, eso está claro para nosotros. No le tenemos temor a eso, siempre y cuando se den las garantías políticas para que los movimientos políticos de oposición podamos funcionar”, agregó.

Aunque el vocero de las Farc no reveló cuántas armas posee esa guerrilla, aseguró que la paz requiere dejarlas de lado, todas.

“Si es un proceso de paz, ¿para qué van a dejar armas? Las armas se estructurarán en los simbolismos necesarios cuando llegue ese momento. Pero eso no implica que en una nueva realidad de Colombia vayan a tener por allá pedazos de armamento, ¿guardarlas para qué? Pierden su uso", manifestó ‘Alape’.

De otro lado, el jefe guerrillero señaló que la paz está más cerca hoy, pero que no se logrará con un pupitrazo: “Está más cerca de cuando empezamos. Es muy complejo poner fechas y no se trata de hacer como en el Congreso que cuando se acaba el tema de legislación, entonces van y a pupitrazos se aprueban las cosas. Aquí se trata de un tema muy serio que es la paz de Colombia, es la culminación de un conflicto que lleva más de 60 años"

Según ‘Alape’, los guerrilleros que dialogan con el Gobierno en La Habana no salieron del monte porque estaban cansados de la guerra, sino por el convencimiento de que el dialogo es la forma de dejar atrás más de 50 años de conflicto.