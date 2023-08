¿Por qué el youtuber alemán no podrá usar más la camiseta de la Selección Colombia en sus videos?

El reconocido youtuber alemán Dominic Fabián Wolf, quien vive en Colombia hace aproximadamente ocho años contó a través de sus redes sociales que, por medio de un comunicado que la Federación Colombiana de Fútbol le solicitó dejar de usar la camiseta de la Selección Colombia en sus videos, si se trata de fines comerciales.

El creador de contenido se mostró en desacuerdo con la solicitud de la Federación, sin embargo aseguró que acata la petición, pues no quiere enfrentarse a problemas legales.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Wolf, dijo que, con el fin de dar cumplimiento, borró todos sus videos en los que aparecía con la camiseta de la Selección Colombia y afirmó que no tenía claro qué era y qué no era promoción.

Sobre la carta que recibió de la Federación dijo que la solicitud era muy general y que le dieron tres días para hacer el retiro del contenido.

“Llegó la carta y todo está muy general, tenía tres días para retirarlo. Yo siempre lo vi como un símbolo patrio, no publicitario. Respeto esto y no me quiero meter en problemas legales. Para para mí es una prenda de vestir. Llevo años llevando la camiseta en cualquier video, sea o no promocional”, recalcó.

Por su parte, Andrés Tamayo, secretario general de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo en Mañanas Blu, que la solicitud al youtuber tiene razones comerciales, pues mientras hacía uso de la camiseta que tiene ya unos patrocinadores definidos, Dominic aparecía en sus videos haciendo promoción a otras marcas.

“Lo que hace el señor Dominic es con una marca de cerveza. Muchas veces las fuentes de información son las marcas patrocinadoras”, contó sobre las razones de la carta.

En ese sentido hizo un llamado para no hacer uso de la camiseta que es personal, para fines comerciales.

Sobre los límites del uso, Tamayo aseguró que cuando se trata de un uso social no hay problema alguno, sin embargo, aseguró que la limitante en su uso también incluye los fines políticos, por lo cual pidió no usarla para razones de este tipo: “el límite no lo ponen los patrocinadores, lo pone la federación”, explicó.

