Youtuber alemán no se pondrá más la camiseta de Colombia: "Nunca me he sentido tan poco valorado"

El youtuber alemán Dominc Fabián Wolf compartió, por medio de un video en su cuenta de Instagram, que no podrá volver a lucir, en su contenido, la camiseta de la Selección Colombia la cual, explicó, él asumió como un símbolo patrio para expresar su gusto de estar en el país.

"Lamentablemente ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la selección la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana", inicia explicando en su video el youtuber.

Sobre los motivos para no volver a lucir la camiseta tricolor, señaló que debe dejar de hacerlo debido a que le "ha llegado un comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol FCF no tan agradable" en el que le "piden retirar muchos vídeos promocionales" de sus redes, en los que usó la camiseta.

Añadió que esta petición de la Federación se debe a que no tiene "los derechos de imagen de usar la camiseta de ellos" y, con esa situación, de no retirar los videos, le advirtieron desde la Federación Colombiana, iniciarían acciones legales en su contra.

"Según la ley colombiana no tengo derecho de ponerme la camiseta de ellos. Para no meterme en problemas legales en Colombia ya retiré dichos vídeos los cuales realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo", añade.

"Dentro de los 8 años que llevo viviendo en Colombia nunca nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo", prosiguió.

El youtuber Dominic concluyó asegurando que esta comunicación de la Federación Colombiana de Fútbol hizo sentir "como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara".

