¿Por qué están erradicando más coca de la que detectan? MinDefensa responde

Uno de los casos más llamativos que encontró BLU Radio sobre erradicación de cultivos ilícitos está en el departamento de Santander, donde el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia reportó que el año pasado detectaron solo dos hectáreas de coca pero erradicaron más de 77 en esa región del país.

¿Cómo pudieron erradicar más de lo que se había detectado? El Gobierno respondió.

"Los registros que aparecen en el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia corresponden a los detectados por Naciones Unidas año vencido. Los registros que tiene en cuenta la fuerza pública para el planeamiento y la ejecución de sus operaciones, son aquellos que se detectan a través del sistema de monitoreo de la Policía y son en tiempo real", dijo la viceministra de Defensa, Diana Abaunza.

Otro caso que llama la atención es el del departamento del Tolima, donde el Observatorio de Drogas no tiene información disponible sobre hectáreas detectadas, pero sí detallan que el año pasado lograron erradicar más de 7 hectáreas. El Gobierno negó que se estén inflando los informes de erradicación de cultivos ilícitos para mejorar resultados.

Sobre los cuestionamientos que aparecieron contra los informes de erradicación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que "aquí el debate no es sobre una herramienta, no es sobre un herbicida, no es sobre un número específico, el debate es sobre el narcotráfico, porque acaba con el medio ambiente, destruye la credibilidad de las instituciones y aumenta la corrupción".

Aunque el Gobierno no explicó a ciencia cierta por qué se están reportando más hectáreas erradicadas que las detectadas, el jefe de la cartera castrense, resaltó que este año la fuerza pública ya ha logrado eliminar más de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos de las 130.000 que tienen como meta para este año.

El año pasado la meta de erradicación se superó en más 10.000 hectáreas.