¿Por qué la Comisión de Acusaciones inspeccionó la Secretaría General del Consejo de Estado?

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes ordenó practicar una inspección judicial en el Consejo de Estado, en el marco de una indagación preliminar que avanza por denuncias presentadas contra 4 magistrados del alto tribunal.

