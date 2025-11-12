¿Por qué la Comisión de Acusaciones inspeccionó la Secretaría General del Consejo de Estado?

En la tarde de este miércoles se llevó a cabo una inspección por parte de la Comisión de Acusaciones a la Secretaria General del Consejo de Estado, la medida se origina en quejas interpuestas por personas que actuaron como sujetos procesales, es decir, demandantes en dos acciones de tutela, en las cuales aseguran que algunos consejeros del alto tribunal habrían incurrido en presuntas irregularidades.

Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez, Gloria María Gómez y Pedro Pablo Vanegas Gil son los magistrados mencionados, una de las tutelas hace referencia a supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de un usuario del servicio público de salud, quien sostiene que los magistrados resolvieron su caso a pesar de encontrarse en curso una recusación en su contra, lo que, a su juicio, configuraría una posible infracción penal.

La segunda demanda está relacionada con alegadas violaciones al debido proceso dentro del trámite de nulidad de la elección del gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El alto tribunal mediante un corto comunicado señaló que, presto toda la colaboración durante la diligencia llevada a cabo en el Palacio de Justicia.



“El Consejo de Estado prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”, señalaron.