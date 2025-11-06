Presidente del Consejo de Estado rechaza llamar “genialidad” la toma del Palacio de Justicia

Durante toda la semana se han llevado a cabo conversatorios y actos de conmemoración tras cumplirse 40 años desde que el M-19 tomó el Palacio de Justicia. Un capítulo gris en la historia de Colombia que dejó un saldo de 100 personas muertas entre magistrados, trabajadores y visitantes que estaban allí aquella fatídica mañana del 6 de noviembre de 1985.

Fue precisamente durante un conversatorio que organizó el Consejo de Estado que tuvo como invitados al exfiscal Alfonso Gómez Méndez y a varios exconsejeros de Estado, fue allí donde su presidente el magistrado Álvarez lanzó una dura crítica.

“No podemos aceptar que en medio de la tragedia y en una conmemoración de esta estatura histórica y jurídica, hoy se califique la toma del Palacio de Justicia como un acto de genialidad. Yo creo que no se puede hablar de genialidad frente a un acto terrorista, a un acto que fue asistido de cobardía y que acabó con las mentes más brillantes de la historia de este país y sobre todo de quienes representaron la justicia en esa época”, dijo el magistrado Álvarez.

Esto, porque el presidente Gustavo Petro se habría referido aL hecho, que dejó cerca de 100 personas muertas y más de 11 desaparecidas, usando la palabra “genialidad”.



Por la misma línea de Álvarez se fue hace unos días el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien dijo que lo que sucedió en aquel noviembre de 1985 “no fue una acción genial, sino demencial”.