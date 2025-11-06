En vivo
Presidente del Consejo de Estado rechaza llamar "genialidad" la toma del Palacio de Justicia

Presidente del Consejo de Estado rechaza llamar “genialidad” la toma del Palacio de Justicia

Un duro pronunciamiento hizo el magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, quien aseguró que no se puede calificar como una “genialidad” la toma del Palacio de Justicia hace 40 años.

