¿Por qué MinDefensa no ha entregado información a la Contraloría sobre contrato de aviones Gripen?
Exclusivo

¿Por qué MinDefensa no ha entregado información a la Contraloría sobre contrato de aviones Gripen?

El argumento del Ministerio para no haber enviado la documentación dentro de los plazos establecidos por la Contraloría, es que se trata de información amparada por reserva legal.

