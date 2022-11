¿Por qué no avanza investigación a campaña Santos Presidente 2014 en el CNE?

La magistrada Ángela Hernández, quien tiene asignada la investigación por la presunta violación de topes en la financiación de la campaña Santos Presidente 2014, no ha podido adelantar entrevistas claves para el proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral.



Hace ya un mes que la Fiscalía General de la Nación entregó a Hernández y al también magistrado Carlos Camargo las pruebas que hacen parte de la investigación que adelanta el ente acusador por el escándalo de sobornos que la multinacional brasileña Odebrecht habría entregado en Colombia para beneficiarse de contratos. Camargo ha escuchado en versión libre a Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático; Daniel García Arizabaleta, ex director del Invías; David Zuluaga, gerente de la campaña, así como al contador, Carlos Andrés Álvarez, entre otras personas que tuvieron relación con la campaña presidencial uribista en 2014.



Sin embargo, la magistrada Hernández ha tenido que posponer diligencias como la del ex senador Otto Nicolás Bula, quien afirmó haber entregado un millón de dólares de Odebrecht con destino a Andrés Giraldo, amigo personal de Roberto Prieto, gerente de la campaña del hoy presidente, Juan Manuel Santos Calderón. ¿La razón? Bula busca un principio de oportunidad con la Fiscalía y ha manifestado que en tanto no resuelva esa posibilidad no rendirá declaración ante el CNE. Lo mismo ocurre con el ex viceministro Gabriel García Morales.



Blu Radio tuvo acceso a un auto proferido por el despacho de Hernández el tres de abril de 2017, en el cual resuelve modificar las fechas de diligencias, no solo con García Morales y Bula, sino también con el contador de la constructora Norberto Odebrecht. En los dos primeros casos, porque Bula y Morales "se encuentran en acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, (...) por lo cual no es posible rendir declaración en este momento".



El 29 de marzo pasado, la magistrada realizó una visita especial a las oficinas de la multinacional brasileña en Colombia en la cual se fijó un plazo de siete días "para la entrega de la contabilidad de la empresa", los cuales se cumplieron ayer viernes siete de abril.



Fuentes de la Fiscalía General reiteran que la negociación de un principio de oportunidad con el ex congresista Bula, hoy preso por este escándalo, está descartada, mientras que en el caso del también recluido ex viceministro sí existe un estudio de negociación, pendiente de concluir.



Blu Radio consultó expertos que señalan que la negociación de un principio de oportunidad no impide que los implicados cumplan con las diligencias ante el CNE.



"Puede perfectamente acogerse a la excepción y no declarar, pero no es exactamente porque esté tramitando un principio de oportunidad. El principio de oportunidad parte precisamente de la base de la colaboración con la justicia. (...) Entonces no veo en realidad que eso entorpezca el principio de oportunidad o el principio de oportunidad genere una excepción", explicó el ex fiscal Guillermo Mendoza Diago.



Hay que recordar que a este proceso por las elecciones de 2014 se aplicaría una caducidad a mediados de agosto próximo, cuando se cumplen tres años de la presentación del informe de ingresos y gastos ante el Fondo de Financiación en el Consejo Nacional Electoral.