¿Por qué todos chillan por líderes sociales y no por otros muertos?: MinInterior

En entrevista con BLU Radio, la ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que su intención con la frase: “en Colombia matan más personas en robos de celulares que líderes sociales” no era ofender a nadie, sino poner en contexto una situación que viven muchos colombianos.

“Lo que quería decir era que también hay otros tipos de muertos que también duelen y que, parece increíble, que haya, muchas veces, más muertos por celular. Ese es el sentido que yo quiero dar. ¿Por qué cuando hablamos de un sector todo el mundo chilla y cuando hablamos del resto de los muertos a nadie le importa? Al 80% de los colombianos también los han robado y les han matado un familiar”, expresó.

En ese sentido, la ministra manifestó que nunca quiso decir que los asesinatos los líderes sociales no tienen importancia.

“Claro que la tienen, pero también tengo que decir: y el resto de los colombianos qué”, expresó.

La ministra insistió en que no se “puede minimizar” la muerte del resto de colombianos, que también tienen familia y tienen “sus luchas”.

“Me parece importante que los líderes sepan que no solamente ellos están cayendo y que hay una cantidad importante de colombianos que lo están haciendo y que esos también duelen. Eso no le quita ninguna importancia a la muerte de los líderes”, puntualizó.

La ministra, pese a que pidió excusas, dijo que siente que no se equivocó con la afirmación y que quienes relativizaron sus afirmaciones fueron los medios de comunicación.

“Me gustaría que hubieran escuchado toda la frase que dije allá, siento que no me he equivocado. Si ofendí a alguien, pido excusas, pero para mí no hay muertos de primera o de segunda”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa con la ministra Alicia Arango en Mañanas BLU:

