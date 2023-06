Por seguridad tengo que usar aviones y helicópteros, eso me carcome y me cuestiona: Francia Márquez

Ante los múltiples cuestionamientos que ha recibido la vicepresidenta Francia Márquez por sus comentarios en relación con sus viajes en helicóptero, la funcionaria volvió a referirse a lo incómoda que la pone la situación.

"Me he sentido cuestionada en el Gobierno por los temas de seguridad. Y uno de los cuestionamientos muy personales que siento, siendo una mujer tan comprometida con el medio ambiente, es por temas de seguridad. Tengo que usar aviones y helicópteros todo el tiempo para ir a territorios y comunidades. Lo digo con toda honestidad, eso me carcome y me cuestiona porque yo no estaba acostumbrada a eso”, dijo Márquez.

Además, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que nunca pensó que ocupando este puesto tendría que usar las aeronaves.

“Esa es una contradicción en la que nos vemos y estoy segura de que el presidente también lo siente y es parte de las situaciones de nuestro país, de la biodiversidad, de la geografía que tenemos. A veces a muchos de esos territorios no se puede llegar si no es por vía aérea, esa es la realidad de nuestro país. Es algo que tenemos que trabajar por cambiar. Es una realidad que yo vivo en carne propia. A mí eso me cuestiona todos los días, con tranquilidad lo digo, es parte de las cosas que pensé que no tendría que hacer, lo que no quiere decir que pierda la conciencia y mi compromiso por seguir defendiendo la vida”, aseguró.

La vicepresidenta mencionó nuevamente este tema en el marco de la inauguración de la VIII Feria Internacional del Ambiente.

