Por un voto, Senado hundió las 16 Circunscripciones Especiales de Paz

Las Circunscripciones Especiales de Paz proponían crear 16 curules para víctimas del conflicto armado de zonas vulnerables e históricamente abandonadas por el Estado, como el San Vicente del Caguán, Caloto, Tumaco, entre otras.



Los senadores conservadores, pese a que apoyaron la iniciativa en un comienzo, se opusieron al final y votaron negativo la conciliación argumentando que los candidatos a esas curules podrían estar influenciados por bandas criminales asociadas al narcotráfico.



No sirvió la reunión de urgencia entre la bancada conservadora y el presidente Juan Manuel Santos para convencerla de aprobar la iniciativa.



Tampoco funcionó el “salvavidas” del Gobierno de suspender las votaciones en dichas zonas donde haya alteraciones del orden público, a través de facultades especiales del presidente de la República.



La única opción que quedaba era incluir un artículo en el texto de la reforma política para crear dichas circunscripciones, sin embargo la reforma fue hundida.



La senadora liberal Sofía Gaviria culpó al Gobierno de que el proyecto no prosperara y propuso una reforma constitucional, antes del 20 de junio del próximo año, para que las víctimas tengan representación en el Congreso.



“Ni el Partido Conservador, ni Cambio Radical, ni el Centro Democrático fue quien hundió las circunscripciones, fue el Gobierno Nacional y los defensores, los ponentes del proyecto, llenándolos de micos. No instrumentalicen más a las víctimas, las víctimas no somos tontas”, dijo.



Por su parte, el Centro Democrático insistió en que esas curules terminarían en manos de la Farc y que el proyecto estaba viciado.



“Mantenemos la misma propuesta: un acuerdo nacional anunciado ya para que, por tarde, aquí puedan llegar las víctimas en diciembre del año entrante al agotar el trámite ordinario”, dijo el senador Álvaro Uribe.



Cambio Radical también se opuso al asegurar que no era legal volver a votar la conciliación, aun cuando no se habían alcanzado los votos en la segunda oportunidad.



El representante de la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra, dijo que el Gobierno y muchos congresistas los han utilizado.



“Dijeron que éramos el centro del acuerdo, creo que esa es la mentira más grande que pudimos las víctimas haber escuchado. No importamos”, lamentó.

