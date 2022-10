Posiciones encontradas por proyecto que busca blindar acuerdos con Farc por 12 años

El senador Roy Barreras se refirió a acto legislativo aprobado en el Senado con el que se incluye un artículo transitorio en la Constitución para que se garantice el cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, durante tres periodos presidenciales.



Para Barreras es necesario proteger los acuerdos con las Farc de los “enemigos de la paz” que según él, anunciaron que de llegar a la presidencia en 2018 echarían para atrás las negociaciones con este grupo guerrillero.



El senador de La U aseguró que desde ciertos sectores han querido “meterle un palo en la rueda” a estos acuerdos y por ende han buscado cualquier mecanismo para evitar las comisiones de la verdad que contempla los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.



Barreras señaló que es necesario garantizar una estabilidad de los acuerdos para que el país no se vuelva a “incendiar” por cuenta de quienes no brindarán seguridad a la implementación.

Por su parte, la senadora liberal Viviane Morales criticó lo acordado y aseguró que el gobierno tuvo que recurrir a esta medida luego de la derrota en las urnas del Plebiscito por la Paz el 2 de octubre.



“La única forma de garantizar una cuerdo es al legitimidad y el consenso político que logre y en eso el gobierno da cuenta de su derrota”, dijo Morales.



Aprobación



La plenaria del Senado aprobó en su segundo debate el proyecto de acto legislativo con el que se incluye un artículo transitorio en la Constitución para que se garantice el cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, durante tres periodos presidenciales.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, calificó la aprobación de este proyecto es una buena noticia con lo que se blinda los acuerdos de paz hacia el futuro y le respondió a quienes dicen que se está incorporando los acuerdos como un bloque de constitucionalidad.



“Estos acuerdos se hicieron para cumplirlos, los que todavía se quejan de este acto legislativo, pareciera que están pensando en la posibilidad de incumplir los acuerdos por parte del Estado hacia el futuro”, indicó Cristo



Agregó que el acuerdo señala unos parámetros para la interpretación de la Corte Constitucional de las decisiones que se tomen en el Congreso con respecto al Derecho internacional Humanitario y a los derechos fundamentales conexos de los colombianos, “luego aquí no hay ningún bloque de constitucionalidad… se señalan unos parámetros y se establece la obligación del Estado de cumplir con los acuerdos”



