Preocupa licencia para explotación petrolera en La Macarena: Parques Nacionales

La funcionaria explicó que la entidad no participó en el proceso de licenciamiento porque está por fuera del parque Tinigua.



Agregó que el concepto de la Corporación Autónoma del Meta dice que no es viable la actividad de la zona. (Lea también: ANLA promete que exploración petrolera en La Macarena no afectará Caño Cristales )



En ese sentido, aseguró que le preocupa que haya 150 pozos en el área aledañas a los parques.



“A mí me preocupa. Desde que conocimos la medida estamos evaluando el impacto que podría tener”, indicó.



De otro lado, el alcalde del municipio de La Macarena, Ismael Medellín, aseguró que los habitantes de su municipio no están de acuerdo con la perforación petrolera que autorizó el Gobierno. (Lea también: Explotación petrolera atenta contra el parque de La Macarena: Alcalde )



“El año pasado se hizo una convocatoria pública y se manifestó un NO a la perforación de La Macarena, Cormacarena dio un concepto negativo y no fue tenido en cuenta (…) el señor dela ANLA dice que cómo era una administración nueva no tenía conocimiento, ellos lo saben, lo que pasa es que quieren decirle al país que La Macarena está de acuerdo, eso es mentira”, dijo Medellín.