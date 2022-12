Preocupación del Gaula ante casos de extorsión por rapto de mascotas

El director del Gaula Antisecuestro y Antiextorsión, Fernando Murillo, estuvo en En BLU Jeans hablando acerca de la extorsión a dueños de mascotas, tema que se ha vuelto prioritario para la Policía.

El rapto de animales con que criminales buscan extorsionar a sus dueños han prendido las alarmas entre las autoridades, pues en 2018 “hubo 4.646 casos de extorsión en todo Colombia,

185 se presentaron en la devolución de un bien, en el que entran las mascotas, con solo 4% de casos registrados”.

“Tres hechos no más se han denunciado sobre la extorsión para devolver mascotas, los cuales corresponden a los departamentos de Meta, Arauca y Sucre. El ciudadano piensa que no se va hacer nada por las mascotas, pero no, nosotros le damos el interés como si fuera un ser humano, en atender rápidamente la preocupación y el desespero de una familia”, sostuvo Murillo.

Por otro lado, se aconseja no descuidar a sus mascotas, tenerlos a la vista, establecer barreras para que no se salgan y no dejarlos al cuidado de un desconocido.

