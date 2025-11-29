En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Preocupación por posible infiltración de disidencias en entidades del Estado

Preocupación por posible infiltración de disidencias en entidades del Estado

En diálogo con El Radar, la exministra de Justicia y exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, advirtió sobre la complejidad y los riesgos que representa este hecho para la seguridad del Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad