Presencia de tropas de EE.UU. no es para confrontación con Venezuela: MinDefensa

La presencia de los militares norteamericanos en Colombia fue sujeta a un nuevo control político al el que fue citado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien reiteró que en el país estarán 53 militares y no 800, como se ha especulado. Además, aclaró que solo estarán por un periodo de cuatro meses, entre otras cosas.

“Aquí no se trata de usar la cooperación militar internacional para efectos de fortalecer nuestras capacidades para alimentar una confrontación bélica con Venezuela, no es ésa la política. No ha sido nunca, no es el planteamiento del presidente Iván Duque. No es lo que hemos defendido en todos los escenarios”, expresó Holmes Trujillo.

La oposición señaló que alista una serie de demandas en la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación porque considera que se violó la soberanía del país.

“Anuncio que vamos a presentar en los próximos días una acción de tutela con relación a la presencia de estas tropas extranjeras que tienen un sentido y un objetivo claramente militar y de agresión, para que se pueda definir la protección de la implementación del acuerdo de paz en las llamadas zonas futuro", señaló Cepeda.

“Lo hemos acordado con el senador Iván Cepeda y, quienes quieran acompañarnos, interpondremos una solicitud de investigación al presidente en la Comisión de Acusación”, expresó, por su parte, el senador Antonio Sanguino.

Los senadores de la oposición, durante el debate, alertaron que la brigada de asistencia que llega de los Estados Unidos tiene entre sus funciones la posibilidad de entrar en contacto con grupos al margen de la ley.

