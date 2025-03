Presidenta de Fundación She Is: “Reembolsé toda la plata de mi matrimonio”

Los miembros de la junta directiva de la Fundación She Is renunciaron colectivamente a sus cargos tras una serie de presuntas irregularidades financieras detectadas dentro de la organización.

A través de un comunicado, los renunciantes expresaron su rechazo y denunciaron el uso indebido de los fondos de la fundación, que fueron empleados por su presidenta, Nadia Sánchez, en actividades personales. Incluyendo el financiamiento de su matrimonio, celebrado en enero de 2025.

La fundación y su presidenta Nadia Sánchez explicó que se trató de un préstamo que fue autorizado por el Comité Fundador como parte de sus políticas internas, que buscan ofrecer beneficios a los colaboradores de la organización.

Además, la transacción fue formalizada a través de un contrato mutuo en el que se especificaron tanto los intereses como las condiciones de devolución. De acuerdo con la institución, el préstamo fue pagado en su totalidad con los intereses correspondientes, cumpliendo con los acuerdos establecidos.

En diálogo con Mañanas Blu, aseguró que nunca se ha negado la auditoría forense, que está segura de la legalidad del préstamo y el reembolso del mismo.

En ese sentido, aseguró que no se trata solo de un beneficio que solo ella puede adquirir por cuenta de su figura de fundadora, sino que, por el contrario, cualquiera de sus colaboradores puede acceder.

"Todos los empleados dentro de la organización tienen ese derecho de adquirir préstamos con intereses y está autorizado", aseguró.

En ese sentido, aseguró que el préstamo fue autorizado y reembolso integrado: " Fueron 144 millones de pesos, pagados debidamente con sus intereses. El préstamo fue en el mes de diciembre".

Sobre el proceso de préstamo reiteró: "Seguramente el error administrativo es que no se podía hace así, pero acá no hay maromas de nada. Yo me he endeudado por la fundación. Si hay algo que aceptar, fue tal vez asesorarme", dijo con seguridad.

