Presidente del Senado rechazó “intromisiones” por parte de funcionarios del Estado contra Corte

Se llevó a cabo en el Teatro Colón el primer día del conversatorio de la Corte Constitucional. Allí asistieron figuras representativas como la defensora del Pueblo, el contralor general, el registrador nacional y el presidente del Senado.

Este último salió en defensa de la institucionalidad e hizo una dura crítica a quienes se han manifestado en contra de la Corte Constitucional por los fallos que profiere.

“Rechazamos categóricamente las intromisiones de que ha sido objeto la Corte Constitucional por parte de funcionarios del Estado que han cuestionado con severidad sus fallos, perdiendo de vista que son actuaciones en derecho contra las cuales solo caben las opciones que el derecho da”, dijo el presidente del Senado, Lidio García.

"Rechazamos categóricamente las intromisiones de que ha sido objeto la Corte Constitucional por parte de funcionarios del Estado que han cuestionado con severidad sus fallos perdiendo de vista que son actuaciones en derecho contra las cuales solo caben las opciones que el derecho… pic.twitter.com/NZsQR1dTdf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 20, 2025

En una línea similar se pronunciaron las demás cabezas de los distintos organismos, todos en defensa de la Constitución de 1991 y del ordenamiento jurídico.

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, también aprovechó el espacio de este evento para defender el Estado Social de Derecho.

“Por regla general, las Cortes o Tribunales Constitucionales han respondido y deben seguir haciéndolo de forma autónoma e imparcial, conforme a los mandatos establecidos, para contener el ejercicio abusivo y autoritario del poder y frente a quienes pretenden revertir el orden constitucional para instalar su propio esquema de poder en contra del consenso, la democracia, la pluralidad y el respeto por las instituciones”, afirmó Ibáñez.

Quien también hizo presencia en la instalación de este evento fue el presidente Gustavo Petro, quien, pese a haber cancelado su asistencia de manera intempestiva, llegó al Teatro Colón y dio un discurso de más de una hora en el que abordó distintos temas.