Presidente Petro aclaró que nuevo decreto sobre drogas no persigue consumidores sino grandes capos

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al decreto que anuló una directriz de la administración de Iván Duque que fijaba un procedimiento policial al porte de sustancias.

Frente a la serie de cuestionamientos de varios sectores políticos por el decreto 2114 de 2023 asegurando que esta medida deja maniatada a la fuerza pública, el mandatario colombiano aclaró que esta decisión busca focalizar la criminalidad en contra de los narcotraficantes y no hacia el consumidor.

“Si la Constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía”, afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Estoy viendo que ya ciertos sectores de la prensa confunden contravención de policía que se expresa en el código de policía con delito, que se expresa en el código penal.



Si la constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2023

Además, el jefe de Estado enfatizó en que este nuevo decreto no va a permitir “contravenciones” que se entiende como infracciones, pero que no significa que se vayan a permitir delitos. Uno de ellos la comercialización de estupefacientes.

Blu Radio consultó con abogados juristas que explicaron que este nuevo decreto busca concentrar esfuerzos en atacar la criminalidad y no a las personas que hacen uso de sustancias. Además, no le quita la facultad a la Policía de no poder capturar y judicializar a los criminales.

“Las funciones de la policía no cambian en absoluto, lo que corresponde es más bien efectivamente que la Policía se centre en lo que importa, que no es otra cosa que controlar la compra y venta de estupefacientes, que es lo que está criminalizado, y no el porte con fines de consumo, que insisto, es un hecho que está permitido en Colombia”, le dijo a Blu radio el abogado Francisco Bernate.