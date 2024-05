Presidente Petro sobre constituyente y reelección: “Los que se reeligieron fueron otros”

En la jornada de este jueves 30 de mayo, el presidente Petro estuvo realizando una entrega de más de 6.000 hectáreas de tierra en el municipio de Pueblo Nuevo en Córdoba. El primer mandatario además de celebrar la entrega, también se refirió a la idea de una Constituyente que ha generado polémica en los últimos días.

“Yo no he hablado aquí de ninguna Asamblea Constituyente como repite la prensa y menos para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo. Cambiaron la Constitución para ello incluso. Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente, esto es un poder del pueblo, es capacidad de decisión”, señaló el jefe de Estado.

Lo anterior hacía referencia a la controversia que se había generado sobre un posible uso del acuerdo de Paz para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, sumándole el hecho de una posible reelección, luego de que la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta, asegurara en una entrevista que varios sectores petristas estarían buscando que el presidente se quede más años en el poder, esto con el fin de lograr los cambios que buscan desde el Gobierno.

Durante la agenda del día, también el primer mandatario entregó, en compañía del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, un cheque simbólico de 225.000 pesos a adultos mayores, en medio del lanzamiento de la ampliación de la transferencia a esta población de la tercera edad, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Medellín.

Por otro lado, también aprovechó, primero, para promocionar la reforma pensional que impulsa, y segundo, también para recalcar que su Gobierno no va a repetir lo que han hecho otros en el pasado.