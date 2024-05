Ponencia del CNE declaría infundada recusación del Pacto Histórico contra Álvaro Hernán Prada

Blu Radio conoció el borrador de la ponencia que el magistrado Cristian Quiroz presentará ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) la próxima semana y que busca declarar infundada la recusación del Pacto Histórico en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada.

Las pretensiones de la bancada del Pacto Histórico con esta recusación era apartar al magistrado Prada de la investigación preliminar que adelanta junto con el magistrado Benjamín Ortíz, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, y que ya cuenta con ponencia, pidiendo abrir investigación formal y formular cargos en contra del primer mandatario, el exgerente de la campaña Ricardo Roa, y los auditores de la campaña.

“El magistrado Álvaro Hernán Prada se encuentra inmerso en una causal de impedimento debido a la existencia de una enemistad grave hacia el presidente Gustavo Petro, la cual ha sido ampliamente evidenciada a través de diversas manifestaciones públicas y declaraciones en redes sociales”, argumentan los integrantes de la bancada de Gobierno en la recusación.

Según el sentido de la ponencia, el magistrado considera que los argumentos de la recusación son infundados, ya que no puede considerarse el hecho de que el magistrado haya manifestado opiniones y críticas en su ejercicio político pasado como fundamento de un impedimento: “(...) en el ejercicio de un mismo oficio como lo es el de la política, es habitual que se generen roces por posiciones políticas distintas, no obstante, el hecho de haber efectuado estas manifestaciones no implica “ipso iure” que se constituya como una causal de recusación, cuando sus actuaciones como autoridad administrativa en el Consejo Nacional Electoral han estado apartadas cualquier consideración subjetiva, personal o partidista, incluso frente a decisiones relativas a la campaña a la presidencia de la república de la coalición Pacto Histórico”.

Esta decisión deberá ser sometida a votación de la Sala Plena del CNE y de ser derrotada, la recusación pasará a manos de otro magistrado quien deberá redactar una nueva ponencia en sentido contrario al presentado por Quiroz. Cabe recordar que también cursan dos recusaciones en contra de las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.