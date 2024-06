Presidente Petro sobre expresidentes: "Mueven magistrados para deslegitimar decretos”

Esta declaración se da dentro del contexto de un encuentro donde el presidente tocó varios temas, entre esos, sobre el expresidente Juan Manuel Santos y el acuerdo de paz, que según el presidente tiene algo que falla.

“Oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegítimen decretos y negando el papel del Congreso de la República”, señaló el presidente Gustavo Petrodurante su intervención.

A raíz de esto, el abogado Hollam Ibáñez, a través de su cuenta de X, con una fracción del video del jefe de Estado, aseguró que con esto Petro acusa a la justicia colombiana de tráfico de influencias. Añade que estas palabras son graves y que con esto se perdió el respeto por la majestad de justicia y la independencia de los poderes.

Por otro lado, en el panorama de esta reunión, luego de las críticas sobre la necesidad de cambiar las normas para implementar el acuerdo de paz, aseguró: “¿Cómo no vamos a tener que cambiar las normas para hacer un acuerdo de paz? ¿Cómo se nos ocurre que el país que tenemos con sus estructuras mentales, políticas, económicas, puede ser capaz de hacer la paz en Colombia? Hacerlo con los mismos métodos que han causado el problema. Toca cambiar la perspectiva mental, espiritual, cultural de la sociedad”, señaló.

Además, elevó una crítica a varios expresidentes “los que me critican son los que se reeligieron. No quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro”, aseguró el mandatario.