Presidente Petro aseguró que no descarta la idea de una Constituyente en un futuro

En un reciente pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro expresó su opinión sobre el estado del acuerdo de paz, alegando que el pacto liderado por el expresidente Juan Manuel Santos no ha logrado conducir al país hacia una era de verdadera paz. En sus palabras, "algo falla". Esta declaración surge en respuesta a la carta enviada por el exmandatario a la ONU, donde este rechazaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Petro aseguró que el exjefe de Estado está un poco “confundido” y que pareciera que “no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso", haciendo referencia a la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas.

A su vez, el primer mandatario se pronunció sobre la idea de una reelección y aseguró que no niega la posibilidad de una constituyente en un futuro.

“Los que me critican son los que se reeligieron, yo no quiero reelegirme y no creo que la constituyente sea el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro porque el poder constituyente debe expresarse”, dijo.

Además, durante esta reunión, el mandatario reiteró su intención de llevar las conversaciones de paz con el ELN, hacia el vaticano. Esta propuesta, que ya había sido planteada con anterioridad, cobra nueva relevancia con la presencia del Nuncio Apostólico Paolo Rudelli, decano del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, quien estuvo durante este encuentro. Petro destacó la dificultad de esta iniciativa, pero subrayó que es una posibilidad que se está considerando seriamente.

"Es una idea que podría conciliar el anhelo de paz del pueblo colombiano, y qué mejor lugar que el Vaticano para llevar a cabo estos diálogos", afirmó el presidente.

Además, reconoció que llevar a cabo esta propuesta será un desafío, pero destacó la importancia de explorar todas las opciones para alcanzar la paz deseada por todos los colombianos.