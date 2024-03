Presidente Petro: “Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten"

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse este jueves sobre alias 'Iván Mordisco', cabecilla de las disidencias de las Farc, al pedirle al Ejército Nacional que lo capturen con vida y aporte con su verdad luego de que este asegurara que lo había apoyado en campaña presidencial.

“Yo quiero que cojan vivo a‘Iván Mordisco’, no me lo maten (...) quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos La Paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Rifirrafe entre Petro e 'Iván Mordisco'

Luego de que el fin de semana las disidencias atacaran a una población indígena que llevó a la muerte a la líder Carmelina Yule, el presidente Petro decidió suspender el cese al fuego bilateral con el EMC en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Ante esto, el mandatario calificó a 'Iván Mordisco' de traqueto y de incumplir su palabra de buscar una paz en el país.

Esto que lo reciba allá el tal 'Iván Mordisco'. Era chofer de un comandante de las Farc. Las Farc hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando dirigentes campesinos, asesinando al pueblo y habla de revolución (...) Es un 'traqueto' vestido de revolucionario dijo Gustavo Petro.

Ante las declaraciones del presidente, alias 'Iván Mordisco' le respondió afirmando que lo habían apoyado en su campaña presidencial y para esa época electoral no era unos traqueteos.

"Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo", expresó 'Iván Mordisco' en X.