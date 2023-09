Primera dama Verónica Alcocer emprende viaje a Roma; se encontrará con el papa Francisco

La primera dama, Verónica Alcocer, emprende un nuevo viaje internacional. Esta vez estará en Italia con agenda nutrida entre el 28 y 30 de septiembre; en uno de esos eventos se encontrará con el papa Francisco.

Se tiene previsto que la primera dama llegue el 28 de septiembre a la provincia de Cuneo, donde visitará la planta de la empresa Ferrero en la ciudad de Alba y luego visitará el proyecto social de la compañía ‘Joy of Moving Village’.

Posteriormente, el 29 y 30 de septiembre estará en Roma. El primer día asistirá a la ceremonia de ascensión de monseñor Luis José Rueda Aparicio como cardenal.

A propósito, monseñor Rueda, quien presidió la eucaristía de homenaje al maestro Fernando Botero, se refirió a su viaje a la santa sede.

“Mi destino es Roma, estar con el santo padre, en el consistorio de este sábado y en el sínodo que comienza en la fiesta de San Francisco el 4 de octubre y que se prolonga hasta el 29 de octubre”, señaló monseñor Rueda.

El 30 de septiembre, la primera dama Verónica Alcocer participará en la reunión con la organización ‘Scholas Ocurrentes', fundación de Jóvenes por la Educación del papa Francisco.

La última advertencia del papa Francisco

El papa Francisco reafirmó el sábado, 23 de septiembre, su oposición a la eutanasia y dijo que "no se juega con la vida" durante el viaje de vuelta a Ciudad del Vaticano desde Marsella, donde se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El Gobierno francés prepara un proyecto de ley que podría incluir la "ayuda activa a morir" para las personas ancianas. Su presentación está prevista para las próximas semanas.

"¡No se juega con la vida! ¡No se juega con la vida, ni al principio ni al final!", declaró el pontífice argentino durante una rueda de prensa en el avión.

Jorge Bergoglio se reunió el sábado por la mañana con Macron, en el cuarto encuentro entre ambos dirigentes desde 2017.

"Tenemos que estar atentos ante las colonizaciones ideológicas (...) que van contra la vida humana. (...) Si no lo hacemos, esto terminará con una política del no dolor, de una eutanasia humanista", afirmó el papa, quien dijo que no trató específicamente esta cuestión en su reunión con Macron en Marsella, contradiciendo la versión dada por el Elíseo unas horas antes.

El sábado por la mañana, el pontífice ya había criticado la eutanasia, al denunciar "la perspectiva falsamente digna de una muerte dulce".

