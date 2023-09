Primera dama Verónica Alcocer denunciará por injuria a exviceministro de Defensa Ricardo Díaz

La primera dama Verónica Alcocer aseguró que fueron "declaraciones deshonrosas" las del exviceministro de Defensa Ricardo Díaz, razón por la cual ella emprenderá acciones legales contra él. En primer lugar, lo citó a una audiencia precontencioso; es decir, una de conciliación porque lo demandará por el delito de injuria al decir que estaba interesada en la compra de tres helicópteros para la Fuerza Aérea Colombiana, FAC.

Será el abogado Mauricio Pava el encargado de representar a la primera dama Verónica Alcocer en la audiencia que ella solicitó contra el exviceministro de Defensa, quien la señaló por tener supuestos intereses en tres helicópteros para la Casa de Nariño y la fuerza pública.

Verónica Alcocer Foto: BLU Radio

Según contó el general (r) Díaz, él le habría comentado esta situación al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y, además, le habrían dicho que supuestamente la primera Dama Verónica Alcocer tendría interés en que el Gobierno adquiriera los tres helicópteros.

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que Díaz nunca le comentó de esta situación, y por otro lado, también dijo que Díaz debió haber informado esta situación a la Fiscalía.

“Que me lo dijo a mí no es cierto y además debió decirlo a la Fiscalía porque eso configura de manera directa el delito de cohecho porque basta con ofrecer para que ese delito se tipifique, de manera que incurrió el general (r) Díaz en un abuso de autoridad por omisión de denuncia que está tipificado en el código penal, esperamos que igualmente responda por qué si este es un hecho de septiembre no lo puso en conocimiento de la Fiscalía", dijo Velásquez.

¿Cuál fue la denuncia del general (r) Díaz?

La Fiscalía General de la Nación anunció el inicio de una investigación penal, conocida como noticia criminal, en relación con la entrevista concedida a la revista Semana por el general (r) Ricardo Díaz .

Las versiones del general Díaz hablan sobre una supuesta intermediación de la primera dama Verónica Alcocer para la compra de varias aeronaves de tres helicópteros de la Fuerza Aérea. Habla que recibió mensajes incisivos sobre la importancia de hacer esa compra y de alguna manera le insistieron en que debería él respaldar esa compra de esas aeronaves y dice él que le ofrecieron en su momento 700 millones de pesos.

