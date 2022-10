Primicia: Fracasó diligencia de declaración de Daniel García Arizabaleta ante el CNE

Hacia las 2:00 de la tarde ingresó Daniel García Arizabaleta en compañía de su esposa al Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con una citación que le hizo el organismo electoral en el marco de la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial del Centro Democrático en 2014.



La diligencia se desarrolló a puerta cerrada y con total blindaje de los medios de comunicación.



Sin embargo, BLU Radio conoció en primicia que la declaración no logró desarrollarse como se esperaba, pues el exdirector del Invías y coordinador político del Centro Democrático se abstuvo de responder las preguntas del magistrado Carlos Camargo, por considerar que no están claros los hechos por los cuales está siendo requerido.



Según fuentes, García recibió constantes presiones del magistrado para que declarara, sin embargo, éste se reusó.



García dejó por tanto una constancia ante ese organismo, aclarando que hasta que la Fiscalía no establezca los sucesos puntuales por los cuales lo investiga, no hablará.



Entre tanto, este viernes se presentará ante el ente acusador para cumplir con un interrogatorio por los hechos que rodearon el soborno en la Ruta del Sol II.