Prioridad del cese al fuego es frenar crímenes contra población, advertencia de Petro a disidencias

En sus declaraciones, el mandatario enfatizó que la principal prioridad en la negociación con esta organización armada ilegal es el cese de hostilidades dirigidas contra la población civil y los excombatientes que han firmado la paz en Colombia, y no tanto un cese bilateral al fuego entre el Estado y el grupo armado ilegal.

"En la reunión hemos establecido en primer lugar que la negociación propuesta por el Estado Mayor Central, enfocada en su desmantelamiento, se centra, antes que nada, en el cese de hostilidades contra la población civil y los excombatientes que han firmado la paz en Colombia. No es nuestra prioridad un cese bilateral o cese al fuego entre el Estado y la organización armada ilegal... La prioridad es que la organización respete integralmente los derechos de la población", señaló Petro.

Asimismo, fue enfático al afirmar que el ejército no se retirará de ninguna región del país: "En segundo lugar, se ha repetido la idea de que la fuerza pública debe abandonar el territorio, pero eso no es cierto. La fuerza pública no abandonará el territorio. Si llegamos a acuerdos definitivos, la fuerza pública continuará en el territorio. Por ningún motivo y menos en las circunstancias actuales se puede considerar el abandono de la fuerza pública de un territorio específico en ninguna parte del país".

El presidente también mencionó que uno de los factores que contribuyen al conflicto es el tránsito de marihuana producida en el Cauca hacia Brasil, lo que convierte al Huila en un territorio de tránsito. Aseguró que esto debería haber cesado si el congreso hubiera aprobado la ley que estaba disponible para lograr más paz.

En resumen, el presidente Gustavo Petro manifestó su preocupación por la situación de violencia y subrayó las prioridades en la negociación con el grupo armado ilegal, poniendo énfasis en la protección de la población civil y la importancia de mantener la presencia de la fuerza pública en el territorio para garantizar la seguridad de los ciudadanos. También destacó la necesidad de abordar aspectos como el tráfico de drogas para alcanzar una paz sostenible en la región.

