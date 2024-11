"Proceso con Autodefensas no ha concluido": ‘Diego Vecino’ por gestoría de paz de 18 exAUC

El presidente Gustavo Petro designó a 18 excomandantes de las Autodefensas como gestores de paz . El Gobierno va a revisar el proceso de paz que se hizo durante el Gobierno Uribe con los paramilitares, con el objetivo de determinar cuáles son los puntos que están rezagados. Por su parte, los exjefes de las Autodefensas han dicho que la situación jurídica de algunos de ellos no se ha definido tras 20 años de la desmovilización.

Al respecto, Blu Radio habló con Edward Cobos, conocido como ‘Diego Vecino’ y quien comandó el bloque Héroes de Montes de María de las Autodefensas, quien aseguró que el proceso con las AUC aún no se ha cerrado.

“El país no puede olvidar que el proceso de paz con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia inició desde diciembre del 2002 y hoy, 22 años después, el proceso no ha concluido, el proceso sigue inconcluso y eso no le hace bien al país, a las víctimas y no es sano para la sociedad. Pero también, y especialmente, no genera confianza en los procesos de paz que están en curso. Lo segundo es que el señor presidente hizo un anuncio desde el año 2023, desde Barrancabermeja, en el que expresó que estaba dispuesto a reunirse con la excomandancia de las extintas Autodefensas Campesinas para que, a través de un balance sobre el proceso de paz y sobre Justicia y Paz, se le pudiera presentar al país cuáles han sido los verdaderos resultados del proceso de paz hasta ahora y cuál ha sido el resultado de Justicia y Paz. El presidente ha reconocido que el proceso hay que terminarlo, el Estado debe honrar su palabra; es la única manera que envía mensajes de confianza a quienes persisten en la violencia para esos procesos de paz que están en curso”, aseguró Cobos.

El presidente Petro ha dicho que el proceso de paz con las AUC no terminó porque la reparación a las víctimas y la entrega de bienes no ha concluido. Sobre este punto también se pronunció Cobos.

Paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) Foto: archivo AFP

“El éxito de un proceso de paz depende de dos objetivos principales: la satisfacción de las víctimas, que si bien es cierto en ningún proceso es 100 % cumplible, creemos que en Justicia y Paz se ha avanzado mucho en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición. Dos, el éxito de un proceso de paz es la reintegración plena del combatiente que deja las armas y se reintegra a la sociedad civil; esos combatientes, después de tomar esa equivocada decisión de levantarnos en armas, ahora regresamos al seno de la sociedad, pero ¿cómo hablar de un proceso concluido cuando hoy seguimos siendo sub judice, todavía estamos clamando por proyectos productivos que permitan la reintegración plena de los combatientes? ¿Cómo hablar de un proceso concluido cuando hoy no solamente seguimos sub judice, sino que un buen número de excombatientes están privados de la libertad? Los procesos se miden por su reintegración y satisfacción de las víctimas y aquí, en materia de satisfacción de víctimas, hemos avanzado, falta camino; en reintegración plena ha sido un fracaso total el proceso de paz con las extintas Autodefensas”, agregó ‘Diego Vecino’.

Una de las polémicas que se ha generado con la designación de estos 18 exjefes paramilitares como gestores de paz tiene que ver con Hernán Giraldo, este exjefe paramilitar fue expulsado de Justicia y Paz por abuso sexual contra menores. Es por eso que desde diferentes sectores y organizaciones se oponen a la designación de Giraldo como gestor de paz.

“Entiendo esa preocupación y le puedo decir al país que el señor Hernán Giraldo lleva más de 18 años privado de la libertad en cárceles de máxima seguridad respondiendo por unos hechos que la justicia le ha imputado. Al señor Hernán Giraldo no se le va a modificar su situación jurídica, pero aquí también hay que decir algo: el Gobierno ha ido más allá; es muy lamentable los episodios de violencia basada en género que han sido materia de imputación a Hernán Giraldo. Él está respondiendo por esos hechos, pero aquí hay que mirar también su importancia en el contexto de la paz en la región del Magdalena, de la Guajira, de la Sierra Nevada, donde operó el bloque bajo su mando, siendo el uno de los comandantes más antiguos. ¿Qué pasa con las víctimas que hoy quieren que Hernán Giraldo les dé la cara y les explique qué pasó con sus seres queridos, por qué los hechos? ¿Dónde puede haber fosas para encontrar a personas que fueron desaparecidas? ¿Qué pasó con los bienes que Hernán Giraldo y su Bloque entregaron? ¿Cuánta necesidad tienen las víctimas de estar frente a quien fue el comandante del bloque que los victimizó para que él dé las explicaciones del caso? Respetando el profundo dolor de las víctimas, también debemos entender el dolor de las víctimas, porque quien fue el comandante de la estructura que los victimizó les dé una explicación. También su experiencia y recorrido en la guerra seguramente es importante para que pueda él ser un facilitador de paz de las nuevas estructuras que hoy persisten con el alzamiento de armas en esa región. Todos esos ítems seguramente los habrá tenido en cuenta el presidente para la designación, no solo a Hernán, sino a otros excomandantes”, señaló Cobos.

Por último, el exjefe del bloque Héroes de Montes de María respondió a quienes consideran que esta designación es una estrategia política contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La información que tenemos está consignada en los anaqueles de la justicia, principalmente de Justicia y Paz, más de 18 años de estar acudiendo a miles de horas de versiones libres, a cientos de horas de audiencia de imputación y de legalización de cargos, cientos de sentencias, cientos de miles de víctimas reconocidas en esas sentencias y más de 4,500 bienes entregados en reparación”, dijo Cobos.

Y agregó que la verdad no solo debe ser de conocimiento de la justicia, también de todo el país para que se conozca lo sucedido durante el conflicto armado.

“Ahí hay un cúmulo importante en Justicia y Paz, lo que está diciendo el presidente es que hagamos un balance sobre todo eso, la parapolítica nació de las versiones de los postulados, la judicialización de terceros civiles, de militares y policías inició de las versiones de Justicia y Paz, procesos que no tenía la Fiscalía. Paralelamente, hemos sido llamados por la justicia, testigos principales en los procesos de los aforados de la parapolítica, es decir, la verdad está ahí; lo que el presidente plantea es mostrémosle al país. Celebramos esa decisión porque hoy se nos sigue llevando a cuestas la cruz de la verdad y la verdad está en los anaqueles de la justicia. El informe de la Comisión de la Verdad tuvo participación importante de desmovilizados de las extintas Autodefensas; en todos los sistemas de justicia hemos estado con el compromiso de verdad. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Yo creo que beneficia al país, no puede perjudicar a nadie, beneficia a las víctimas que conozcan qué ha pasado con los bienes entregados; si esa verdad perjudica a alguien quiere decir que entonces ese alguien no quería que el país supiera la verdad”, finalizó ‘Diego Vecino’.