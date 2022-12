Proceso de paz soportará los cambios en Estados Unidos: Sergio Jaramillo

El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que "hay interés de Estados Unidos en continuar apoyando el proceso" de paz en Colombia y que entre ambos países "hay una relación muy sólida y estable que aguanta estos cambios de administración" en EE.UU.



En declaraciones a Efe antes de intervenir en el seminario "Colombia: el proceso de paz", celebrado en Barcelona, Jaramillo afirmó que, "más allá de las diferencia ideológicas obvias que hay entre las administraciones Obama y Trump, Estados Unidos seguirá apoyando "el proceso y a Colombia".



"Colombia se convirtió tal vez en el principal aliado de EE.UU. en la región en temas de cooperación regional y de seguridad, de no solamente recibir, sino también de dar, y así llevamos por lo menos una década", por lo que Jaramillo entiende que la buena relación se mantendrá con la nueva administración de Donald Trump.



Sobre la situación del proceso en Colombia, Jaramillo resalta que "no terminó con el acuerdo, sino que comenzó con el acuerdo, y así como los años de negociación en La Habana fueron duros y difíciles, no son nada en comparación con lo que es llevar eso que escribimos en el papel a la realidad, y en eso estamos".



"Lo que tratamos de crear fue un nuevo modelo de construcción de paz en Colombia basado en una muy fuerte participación ciudadana, y lo que necesitamos ahora es movilizar no solamente a las comunidades en esas zonas más apartadas y golpeadas por el conflicto, sino a todo el potencial de la sociedad para que coja las riendas del proceso", añade.



"No va a ser el gobierno el que finalmente construya la paz, van a ser los colombianos. Necesitamos que todas las fuerzas de la sociedad participen -universitarios, empresarios, la Iglesia, es lo que estamos promoviendo", dice Jaramillo.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La fundación Paz y Reconciliación dice que no tiene ningún reporte de que miembros de bandas criminales se estén intentando colar en el proceso de paz de las Farc, como lo denunció el Centro Democrático.



-Dos personas murieron en un aparatoso accidente de tránsito en Medellín.



-Este sábado empiezan oficialmente los precarnavales en Barranquilla con la lectura del bando.



-El ciclista colombiano Esteban Chaves finalizó en el segundo lugar del Tour Down Under en Australia.



-Tres personas fueron capturadas esta madrugada en Bogotá, después de haber sido sorprendidos asaltando un bus del SITP en la localidad de Kennedy.



-El juez de Brasil, Sergio Moros, responsable de las investigaciones de Petrobras en Curitiba, dijo que su colega fallecido esta semana en un accidente aéreo, Teori Zabascki, fue un verdadero héroe en la lucha contra la corrupción y destacó los avances que tenía sobre el caso Odebrecht.

Publicidad