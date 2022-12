Procurador es el que viola la Constitución con afirmaciones temerarias: Gaviria

El líder de la campaña por el SÍ en el plebiscito por la Paz, César Gaviria, arremetió contra el procurador general Alejandro Ordóñez al señalar que el jefe del ministerio público utiliza un lenguaje que quiebra las reglas del respeto en medio de las campañas que apoyan o no la iniciativa del Gobierno.



“El desacuerdo que él tiene con la directiva presidencial # 5 del gobierno nacional no lo autoriza a usar epítetos hirientes, falsos e inapropiados que claramente le hacen daño a nuestro Estado de derecho, llevan un lenguaje que deteriora el clima de respeto mutuo que deben usar los contrincantes en la campaña”, señala el expresidente liberal.



Gaviria aseguró que el procurador Ordóñez es quien ha utilizado de manera “impropia” la sentencia de la Corte Constitucional para acusar al presidente Juan Manuel Santos, además, de violar la Constitución “con sus afirmaciones temerarias e infundadas”.



“Señor Procurador de veras lamentamos que usted desacate los fallos de la Corte Constitucional y hable de fraude que es un delito de carácter electoral que usa de manera totalmente impropia y viole la sentencia de la Corte para acusar al presidente de la República de violar la Constitución. Es usted el que viola la Constitución con sus afirmaciones temerarias e infundadas”, dice la carta.



Este es el texto publicado por César Gaviria:



Palabras del señor Expresidente de la República Cesar Gaviria Trujillo a propósito del procurador Alejandro Ordóñez quien se opone de manera abusiva al Plebiscito por la Paz en Colombia

Como Director de la Campaña por el Sí a la Paz quiero deplorar el lenguaje descomedido grosero y abusivo del Procurador General. El desacuerdo que él tiene con la directiva presidencial # 5 del gobierno nacional no lo autoriza a usar epítetos hirientes, falsos e inapropiados que claramente le hacen daño a nuestro Estado de derecho, llevan un lenguaje que deteriora el clima de respeto mutuo que deben usar los contrincantes en la campaña.



La Directiva presidencial es conforme a la sentencia de la Corte y es el Procurador el que claramente está violando la sentencia de la Corte que le impide a los organismos de control participar en el debate político en torno al plebiscito por la Paz. La Directiva Presidencial era necesaria frente al lenguaje intimidante que ha venido usando el señor Procurador para evitar que los funcionarios públicos ejerzan sus derechos conforme a la sentencia de la Corte Constitucional.



Señor Procurador de veras lamentamos que usted desacate los fallos de la Corte Constitucional y hable de fraude que es un delito de carácter electoral que usa de manera totalmente impropia y viole la sentencia de la Corte para acusar al presidente de la República de violar la Constitución. Es usted el que viola la Constitución con sus afirmaciones temerarias e infundadas.



César Gaviria Trujillo