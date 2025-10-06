Procurador pide al presidente Petro que deje de participar en política electoral

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado público al presidente Gustavo Petro, a su gabinete y a todos los servidores del Estado, para evitar discursos de odio y conductas indebidas durante el proceso electoral que avanza en el país.

En un pronunciamiento oficial, el jefe del Ministerio Público advirtió que Colombia no puede repetir los episodios de violencia política que han marcado su historia, y planteó la necesidad de promover una “paz electoral”, basada en el respeto a la ley, la Constitución y las diferencias ideológicas.

“Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro, y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución”, señaló Eljach.

Atención: El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, hace un llamado a todos los funcionarios públicos, incluyendo al Presidente @petrogustavo para que se abstengan de participar indebidamente en política. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/rUhBy6x8fF — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 6, 2025

El procurador exhortó a abstenerse de intervenir indebidamente en política y a garantizar que el proceso electoral se desarrolle en completa calma. Recordó que el mandatario y los miembros del Gobierno tienen derecho a defender su gestión, siempre que lo hagan dentro de los límites legales y constitucionales.



La Procuraduría General de la Nación, precisó Eljach, mantendrá una vigilancia activa desde su misión preventiva y disciplinaria para asegurar el cumplimiento de la normativa electoral.

El mensaje también estuvo dirigido a los partidos, líderes y candidatos, a quienes pidió promover una contienda sin discursos de odio, con respeto por las diferencias y acatamiento de los resultados que arrojen las urnas.

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia Foto: Blu Radio

“Los resultados tendrán el máximo respeto y serán salvaguardados por todos. Eso fortalecerá la democracia, la institucionalidad, las libertades y, sobre todo, la paz electoral”, concluyó el procurador.