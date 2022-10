Procuraduría esperará decisión del CNE antes de definir si investiga a Prieto

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que espera la decisión del Consejo Nacional Electoral para saber si desde su entidad abren investigación contra Roberto Prieto.

"A mí me parece que este no es el momento para apresurarse. En el caso particular de la Procuraduría, para dar declaraciones por un lado y por otro y a concluir sin material probatorio, acusaciones enfrente de uno u otro y por eso estamos actuando responsablemente", dijo.

"Estamos esperando y por eso sería importante una decisión rápida del Consejo Nacional Electoral, en la medida en que hay recursos públicos en las campañas políticas", agregó el procurador general.