Procuraduría pide a JEP acreditar como víctima a Universidad Militar por ataque de las Farc

La Procuraduría le pidió a la JEP acreditar como víctima a la Universidad Militar Nueva Granada, teniendo en cuenta el ataque cometido por la extinta guerrilla de las Farc, después de que la Sala de Reconocimiento de esa jurisdicción decidiera no conceder la acreditación. Argumentó que no se presentó un daño colectivo en contra de la organización, sino afectaciones a bienes materiales de la institución, en los que no se vio una afectación significativa.

"La Sala, de manera errónea, parte de la premisa de que se está frente a un delito amnistiable, supuesto que aún no ha sido valorado por ella, y este Delegado no comparte que precisamente se haya tenido en cuenta esta calificación de crimen amnistiable para decidir de manera ligera frente a la solicitud invocada por la Universidad Militar Nueva Granada . No obstante, en sus consideraciones, se aparta de mencionar o tomar este fundamento para determinar que no se satisfacen los requisitos para reconocer a la UMG como víctima colectiva", señala la Procuraduría en su solicitud.

Este ataque ocurrió en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá el 19 de octubre de 2006, cuando fue activado un carro bomba que dejó 30 heridos. En el mismo sentido, la Procuraduría advirtió que la Sala de Reconocimiento no tuvo en cuenta algunas pruebas al decidir no otorgar la acreditación.

Otra de las cuestiones que llama la atención de esta Delegada es la poca o casi nula valoración de las pruebas allegadas por la víctima a la hora de tomar una decisión de fondo respecto a si la Universidad Militar Nueva Granada debía ser acreditada como víctima o no. Es decir, la Sala de Reconocimiento no llevó a cabo un ejercicio juicioso y prudente de valoración probatoria frente a los requisitos de acreditación exigidos" explica la Procuraduría

El Ministerio Público también señaló que la Universidad, tras el ataque del 2006, sufrió afectaciones a su proyecto educativo, pues se suspendieron las actividades académicas, se generó un clima de temor persistente en la comunidad universitaria y se afectó la infraestructura.

Publicidad

"Más allá del daño individual sufrido por sus miembros, estas comunidades han experimentado transformaciones estructurales que han afectado su identidad, su funcionamiento y su papel en la sociedad. En este sentido, el reconocimiento del daño colectivo y la implementación de estrategias adecuadas de participación y reparación resultan fundamentales para la reconstrucción del tejido social, la preservación de la memoria histórica y la consolidación de una paz sostenible en el marco del componente de justicia que desarrolla la JEP", dice la Procuraduría.

Este documento fue enviado a la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso de secuestro y del caso que investiga los crímenes no amnistiables cometidos por las Farc. La solicitud final es que se revoque la resolución mediante la cual no se otorgó la acreditación de víctima a la Universidad.