Procuraduría pidió mantener la investidura de congresista a Jesús Santrich

Ante el Consejo de Estado, el delegado de la Procuraduría General pidió mantener la investidura al congresista Jesús Santrich. Según el representante del Ministerio Público, no se configuraron completamente las causales para decretar la pérdida de investidura contra el exjefe guerrillero de las Farc.



Desde la cárcel La Picota de Bogotá, el procurador Nicolás Yepes, aseguró que en la demanda no se tuvo en cuenta “la fuerza mayor” por la cual Santrich no pudo asumir su cargo como congresista de la República.



En su intervención el representante del Ministerio Publico advirtió que existe una jurisprudencia sobre las circunstancias por medio de las cuales existen causales para no posesionarse y por ello “solicitarle de manera respetuosa no acceda a la solicitud de perdida de investidura invocada por la Cámara de Representantes en la medida que en este concepto no están dados los elementos para decretar la pérdida de investidura”.

Vea también: Comisión de Paz del Senado pide no extraditar a Santrich y considerar su libertad



Entre tanto Jesús Santrich, advirtió dentro de su intervención que sus intenciones siempre han estado encaminadas en asumir las funciones como congresista, sin embargo, las acciones judiciales en su contra se lo han impedido.



Aseguró que no ha sido ni es “traqueto” y pidió que no se vulneren sus derechos políticos luego de lo que ha sucedido en el proceso de paz.



“Nunca he tenido involucramiento en negocios legales ni ilegales mucho menos de narcotráfico, jamás he intentado mover un gramo de cocaína o de cualquier otra sustancia; o elemento ilegal para ningún lado; no soy un traqueto soy un gestor de paz”, aseguró Santrich.



Aunque Santrich hizo varias afirmaciones sobre su proceso de detención, el Consejo de Estado no es el competente en materia penal.

Publicidad

No obstante, el alto tribunal deberá tener en cuenta los elementos materiales y los argumentos de cada una de las partes, para tomar una decisión sobre si mantiene o no la investidura contra el líder del partido Farc, Jesús Santrich.

Santrich, sonriente y victorioso

Un sonriente Jesús Santrich reapareció en una fotografía publicada por la agencia NC Noticias, en la que se aprecia al exguerrillero en actitud triunfal haciendo con sus dedos la 'V' de victoria. La imagen fue tomada durante la la audiencia relacionada con una solicitud de pérdida de investidura parlamentaria, que afronta el exjefe de las Farc, la cual aborda del Consejo de Estado.

'Santrich', cuyo estado fue precario hace unos meses debido a una extensa huelga de hambre, al parecer se encuentra mucho mejor de salud.

Publicidad

Vea también: Yo tenía una idea equivocada de Marlon Marín: ‘Jesús Santrich’ rompe el silencio

Exmiembros de la guerrilla acompañaron a Santrich durante la diligencia que estaba fijada originalmente en diciembre, pero debió ser suspendida por falta de permisos.