Procuraduría registra 150 denuncias de reclutamiento forzado en 2025

En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos contra el Reclutamiento Infantil, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió sobre la persistencia de este flagelo en el país.

Según datos oficiales, en lo corrido de 2025 se han recibido más de 150 denuncias de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, una cifra que mantiene la alerta con los 481 casos reportados en 2023 y los 495 registrados en 2024.

El procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Néstor Osuna, y el alto comisionado de paz, Otty Patiño, señalaron que los informes de Naciones Unidas documentaron entre 2022 y 2024 cerca de 800 alegaciones de graves violaciones a los derechos de la niñez, de las cuales la mitad corresponden directamente a reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales.

Blu Radio. Reclutamiento forzado de menores //Foto: AFP

En su intervención, el ministro Armando Benedetti reconoció los desafíos que enfrenta el Estado para combatir esta problemática y aseguró que se fortalecerá la articulación institucional entre el ICBF, la Fuerza Pública y las entidades territoriales para trabajar en la prevención.

Los panelistas hicieron énfasis en que el reclutamiento de menores debe ser considerado una línea roja en los diálogos con organizaciones ilegales, lo que implica no iniciar ni continuar negociaciones con estructuras que persistan en esta práctica.

Las autoridades coincidieron en que el reclutamiento de menores no es solo una problemática de seguridad, sino una violación grave a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ello, hicieron un llamado a que todas las instituciones del Estado, junto con la sociedad civil, trabajen de manera coordinada en estrategias de prevención y protección que eviten que más niños y niñas sean víctimas de este delito.