Procuraduría vigila contrato de remodelación y construcción del hospital de San José del Guaviare

Tras presentarse retrasos en la obra, los responsables de la obra que supera los $74.600 millones de pesos anunciaron un plan de celeridad para reducir los tiempos de ejecución.

Hospital San José del Guaviare
Hospital San José del Guaviare.
Foto: Hospital
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:04 p. m.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación se pronunció sobre el proyecto de remodelación y construcción del Hospital de San José del Guaviare, afirmando que se encuentran haciendo vigilancia al proyecto de la remodelación, ampliación y construcción del Hospital de San José del Guaviare.

Tras presentar demoras en su ejecución, los responsables del proyecto realizarán la entrega de un plan de celeridad que permitirá reducir el tiempo de ejecución de la obra, la cual contaba con un tiempo de realización inicial de 5 años.

Según los encargados del proyecto, este tendría una reducción de 16 meses en los tiempos de ejecución, algo que traería muchos beneficios para los ciudadanos del Guaviare, los cuales según afirma el comunicado de la Procuraduría, “desde hace más de 40 años esperan contar con un hospital de alto nivel”.

Este anuncio se da durante una mesa técnica de trabajo, la cual fue convocada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Guaviare, la cual ya venía anteriormente haciendo un seguimiento preventivo a todo el proceso de contratación de esta obra.

La Procuraduría confirma que seguirá vigilando el proyecto, con el fin de verificar que las modificaciones que se le realizaron al plan de trabajo se hagan sin ningún obstáculo. En caso de que suceda lo contrario, el ente de control hará uso del poder disciplinario e impondrás las respectivas sanciones.

