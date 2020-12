Profesor de Derecho pide a la universidad de La Sabana aclarar por qué no se le renovó contrato

Iván Garzón Vallejo, profesor de la facultad de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de la Sabana, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre su salida del plantel. El catedrático dijo que el plantel debe aclarar las razones por las que no se le renovó el contrato.

Pedí la posibilidad de hacer un semestre sabático, me había ganado una beca y la respuesta fue la terminación del contrato, me la notificaron hace ya más de tres semanas dijo el docente.

“Cuando pedí las razones me aclararon de entrada que era sin justa causa y unilateralmente. La única razón que me dieron era que mi proyección no coincidía con la de la universidad”, agregó.

Garzón Vallejo manifestó su preocupación si la decisión va más allá de su tema personal y dijo que es importante que los estudiantes tengan una explicación.

“Damos mal ejemplo cuando las reglas con las que se rigen no coinciden con lo que se da en el aula”, dijo el docente.

Es como si en un equipo de fútbol, después de hacer unos goles, el árbitro le dijera en un momento tardío del partido que en realidad había que hacer canastas añadió.

