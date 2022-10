Programa completo de El Radar 18 de octubre de 2014

Panamá pide ayuda a Colombia para detener a implicados en tiroteo: La Cancillería de Panamá le pidió ayuda a Colombia para dar con el paradero de otros implicados en un aparente intento de secuestro del exministro Arnulfo Escalona y la expresidente Mireya Moscoso.

¿Qué factores favorecen la explotación infantil? Responde el Icbf: En varias ciudades del país fueron capturadas, esta semana, personas que se dedican al reclutamiento de niños para dedicarlos a la prostitución.

Autoridades de Medellín fortalecen acciones contra explotación sexual infantil: El reportaje del periodista peruano Guillermo Galdos, en el que se mostraba a “Medellín como el burdel más grande del mundo” y el cual afirmaba que "los barrios de la ciudad son controlados por criminales y están llenos de prostitutas", causó indignación, pero tal vez sirvió para poner en evidencia la problemática de la explotación sexual infantil en la ciudad.

“Explotación sexual infantil está extendida por toda Colombia”: Fundación Renacer: Luz Stella Cárdenas, directora de la Fundación Renacer, dijo en El Radar que la situación de la explotación sexual infantil es bastante grave y que está extendida por todo el territorio nacional.

Turismo sexual infantil en Cartagena, una dolorosa realidad y no un estigma: No hay estadísticas oficiales, pero lo cierto es que el turismo sexual infantil es una dolorosa realidad y no un estigma. Así lo testimonian las autoridades, las víctimas y las Organizaciones No Gubernamentales, empeñadas en erradicar esta práctica.

¿Qué es un paraíso fiscal?: Los paraísos fiscales nacieron en Europa a mediados del siglo XX cuando, después de la guerra, el mundo se abrió paso al desarrollo industrial, mientras que otros países decidieron diseñar estrategias para atraer los capitales y darle un impulso a sus economías.

¿Qué piensan los panameños sobre declaración de paraíso fiscal?: El Radar de BLU Radio realizó un sondeo en Panamá para conocer la percepción que tienen los ciudadanos de ese país sobre la decisión de Colombia de declarar ese territorio como paraíso fiscal.