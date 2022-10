Programa completo de Mañanas BLU 1 de noviembre de 2014

Primer septiembre en 14 años que registra menos de 2 millones de desempleados: Así lo afirmó en dialogo con Blu Radio, Mauricio Perfetti del Corral, Director del DANE, quien se refirió a la tasa de desempleo en Colombia que, según reveló la entidad, se ubicó en 8,4% en el mes de septiembre, 0,6 puntos porcentuales menos que el mismo periodo del año anterior (9%).

Publicidad

Pitbull y Carlos Santana actuarán juntos en la gala de los Grammy Latino: El cantante estadounidense de origen cubano Pitbull y el mexicano Carlos Santana actuarán juntos en la decimoquinta edición de los premios Grammy Latino, informó hoy la Academia Latina de la Grabación.

Publicidad

Choque vehicular deja 8 heridos en la madrugada de Halloween en Bogotá: En horas de la madrugada se presentó una colisión entre dos taxis y un vehículo particular que dejó un saldo de 8 personas heridas.

Publicidad

“Demasiada rumba, placer y poco diálogo”: Ernesto Macías sobre las Farc en Cuba: Luego de que Blu Radio revelara en primicia que varios miembros de la guerrilla de las Farc, que participan en los diálogos de La Habana, asisten de manera habitual a la Bodeguita del Medio, uno de los restaurantes más representativos de la ciudad por donde han pasado numerosos visitantes, escritores a políticos, las críticas y comentarios no se hicieron esperar.

Publicidad

Farc insisten en que no han cometido crímenes de lesa humanidad: Las Farc en una nueva declaración, leída por su vocero ‘Pablo Catatumbo’, en el marco del Derecho Internacional Humanitario, insistieron en que no han afectado directamente a la población y que sus ataques no violan normas internacionales.