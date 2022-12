Programa completo de Meridiano BLU 4 de agosto de 2014

Reacciones encontradas frente a la participación de militares como víctimas: La discusión en torno a la participación de víctimas de todos los sectores del conflicto sigue tornándose difícil. Para la presidenta de la Unión Patriótica y excandidata presidencial, Aída Avella, son más las que tiene que reparar el Estado.

Presentan propuesta de políticas públicas para mejorar la educación superior: El Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) presentó su propuesta de políticas públicas para mejorar la educación avanzada y ampliar su cobertura en el país.

Procuraduría no descarta “tomar medidas” sobre foro nacional de víctimas: Avanza el segundo día del foro nacional de víctimas en la ciudad de Cali. Blu Radio habló con la viceprocuradora Marta Castañeda, quien aseguró que ha confirmado las denuncias de un grupo de víctimas de las Farc que aseguran no están siendo escuchadas.

Contraloría detectó irregularidades en adjudicación de baldíos del Incoder: Tras una actuación especial, la Contraloría General de la República detectó varios casos de presunta adjudicación irregular de terrenos baldíos por parte del Instituto de Desarrollo Rural Inconder en los llanos orientales.

“Sequía todavía no afecta precio de los alimentos”: MinAgricultura: A pesar de los estragos que está causando la sequía en varias regiones del país, el precio de los alimentos no ha variado significativamente, aunque no se descarta que a futuro, de mantenerse las condiciones climáticas, esto pueda suceder.

MinTransporte asumirá investigación tras caída de un puente en Montería: La ministra de Transporte Cecilia Álvarez asumirá la investigación que rodea la caída de un puente en construcción del aeropuerto Los Garzones, que deja hasta el momento 29 heridos y una persona desaparecida.

A 887 se eleva número de muertos por ébola en África occidental: Unas 887 personas han muerto a consecuencia del brote de ébola que afecta al África occidental, según un nuevo balance difundido este lunes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alerta en Cali por bajo nivel de río que surte a dos comunas: La fuerte sequía en Cali ya empezó a causar graves efectos, el rio que surte de agua a dos comunas ya está por debajo de los niveles para surtir el acueducto.

Buses interdepartamentales trabajan para red de contrabando, dicen autoridades: En las últimas horas, fueron capturadas 8 personas que presuntamente pertenecen a la estructura de contrabandistas “los gitanos”, según información de Inteligencia de la Policía Fiscal y Aduanera.

Asonal Judicial continúa en cese de actividades: Se mantiene el paro de los trabajadores de Asonal Judicial, mientras que en las altas buscan medidas para tratar de dar una solución al paro.

Sequía comenzó a afectar la producción y calidad del café: En Risaralda los cafeteros están viendo afectada la producción y la calidad del grano por la fuerte oleada de calor. Mientras tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dio a conocer el paquete de ayudas para el departamento del Cesar, con el que se afrontara la escasez de agua y la llegada del fenómeno del niño.

Estados Unidos envió jóvenes a Cuba a montar complot: Estados Unidos envió a jóvenes latinos a Cuba para montar un complot trabajando con la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Usaid, conocida por manejar el envío de miles de millones de dólares en ayuda humanitaria estadounidense a países necesitados y que recientemente se ha visto salpicada por varios escándalos de espionaje.

Denuncian censura en diario El Universal de Venezuela: Después de que hace más de un mes el diario El Universal, un periódico con más de 100 años de historia, cambiara de dueños se abrió una polémica por el anuncio de la restructuración de la sección de opinión y suspendiera el espacio a más de 20 columnistas.