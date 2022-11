Programa completo Mañanas BLU 10 de febrero de 2015

Si le gusta el reguetón las letras de canciones sin música lo harán reflexionar: En casi dos minutos, jóvenes de distintos países se ríen y asombran al leer fragmentos de canciones de reguetón. El video, creado por Upsocl, lleva más de un millón de vistas y según sus creadores “Sin música las letras de las canciones reguetoneras suenan mucho más sexistas.

Publicidad

Taxistas intentaron linchar a presuntos ladrones al occidente de Bogotá: En la calle 26 con carrera 13, una pareja de jóvenes abordó un taxi en horas de la madrugada con destino a la Av. Ciudad de Cali con calle 78, lugar en que intentaron robar al taxista agrediéndolo con arma blanca y golpeándolo en varias oportunidades.

Cinco heridos deja explosión en las obras del Túnel de Oriente: En la Clínica Medellín y la Clínica Soma son atendidos los cinco obreros que sufrieron lesiones en sus extremidades inferiores luego de ser alcanzados por rocas cuando se realizaban detonaciones controladas para las obras del Túnel de Oriente.

Publicidad

Ya se conocen los rivales de Colombia para el Mundial Sub-20 Nueva Zelanda 2015: Este martes 10 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 2015, torneo al que la Selección Colombia se clasificó al terminar 2° en el Campeonato Suramericano Sub-20 de Uruguay.

Publicidad

Solo se conoce la parte visible del iceberg del caso SwissLeaks, dice Falciani: Los periodistas que han revelado el caso de fraude fiscal de la filial suiza del banco HSBC sólo han tenido acceso a "la parte visible del iceberg", asegura el exinformático franco-italiano de HSBC Hervé Falciani en una entrevista al periódico Le Parisien.

Por venganza, hombre mató a su propio hijo en Dagua, Valle: El hecho se registró en zona rural del municipio de Dagua, Valle, cuando el mayordomo de una finca degolló a su hijo de seis años e intentó asesinar a su otra hija.

Publicidad

Separatistas prorrusos afirman haber rodeado la ciudad de Debaltsevo: Según informó la cadena de televisión británica BBC, los separatistas ucranianos aseguraron haber rodeadeado la localidad de Debaltsevo tras cortar una de las principales rutas de suministro del Ejército.

Publicidad

Marcha por la vida no tiene ningún tipo de financiación del Gobierno: Mockus: A través de Twitter, el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus respondió a las acusaciones del Centro Democrático sobre financiación por parte del Gobierno de la Marcha por la vida.

Ecopetrol también contrató a Mockus por $700 millones: En medio de la polémica desatada por las acusaciones del Centro Democrático sobre la presunta financiación por parte del Gobierno de la Marcha por la vida, convocada por Antanas Mockus, en redes sociales circula un documento que indica, que por medio del proceso 50030929, Ecopetrol también celebró un contrato con la ONG Corpovisionarios.

Publicidad

¿Alguien cree que a Mockus se le puede comprar?: ministro de la Presidencia: El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que es exagerado el escándalo que suscitó la publicación de un contrato entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el profesor Antanas Mockus.

Publicidad

A pesar de polémica por contrato, Mockus dice que marcha sigue en pie: Con respecto a la polémica por un contrato de Corpovisionarios con el Gobierno, el exalcade de Bogotá Antanas Mockus aseguró nuevamente que la Marcha por la vida no está financiada por el Gobierno, como lo asegura el uribismo, y confirmó que la iniciativa sigue en pie.

Santos confirma que viajará a Caquetá, donde fueron masacrados cuatro niños: El personero de Florencia, Caquetá, Héctor Mauricio Cuellar, le confirmó a Blu Radio que el presidente Juan Manuel Santos viajará al lugar el próximo jueves 12 de febrero.

Publicidad

Polémica fiesta de Cristiano Ronaldo costó 400 mil euros: La polémica fiesta de Cristiano Ronaldo costó 400 mil euros, según reseña la prensa española este martes.

Publicidad

Quiero ser profesor y no molestar a mi sucesor: Santos habla de su retiro: Durante la conmemoración de los 75 años de la radio pública en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que tras su salida de Casa de Nariño intentará no interferir en la gestión de quién sea elegido como primer mandatario en las elecciones de 2018.

Asesinos de niños Vanegas Grimaldo actuaron con sevicia: Medicina Legal: El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó que los cuatro menores de la familia Vanegas Grimaldo fueron asesinados con tiros de gracia.

Publicidad

Asesinato de niños en Caquetá pudo haberse dado por retaliaciones: Dijin: El general Jorge Rodríguez, director de la Dijin de la Policía Nacional, dijo que en este momento se está verificando y revisando el material probatorio para dar con los responsables del asesinato de cuatro niños en cercanía de Florencia.

Publicidad

Fotos: Activistas se desnudan contra Strauss-Kahn, investigado por proxenetismo: Tres mujeres del movimiento Femen con los pechos desnudos se abalanzaron sobre el automóvil de Dominique Strauss-Kahn, cuando el exdirector gerente del FMI llegaba al tribunal de Lille (norte de Francia) donde es juzgado por proxenetismo.

No sé de qué están hablando: Tomás Uribe niega estar en lista de evasión fiscal: A raíz de un trino del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el que preguntó al expresidente Álvaro Uribe Vélez si sus hijos hacían parte de una lista de evasores de impuestos, Tomás Uribe negó tajantemente cualquier posibilidad de este hecho en diálogo con Blu Radio, pues “todas las cuentas que tenemos están declaradas, que me muestren cuáles son esas cuentas porque no las conozco”.

Publicidad

En lista Falciani no aparecen nombres de hijos de Uribe: Carlos Eduardo Huertas: El periodista Carlos Eduardo Huertas aseguró en Mañanas BLU que en Colombia aparecen unos 286 clientes del banco HSBC que estarían evadiendo impuestos y que en estos no aparecen los hijos del expresidente Uribe, tal como circuló en las redes sociales este martes.

Publicidad

Carlos Holmes explica las presuntas violaciones que denunciaron en la ONU: El coordinador del Comité Internacional del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, explicó en diálogo con Blu Radio las razones que les llevaron a ir a Ginebra, Suiza, a “poner en conocimiento presuntos hechos violatorios” de los que han sido víctimas varios integrantes de la colectividad.

Por un trino la echaron antes de comenzar a trabajar: Una joven que había recibido minutos antes una llamada que confirmaba que le habían dado el trabajo para el cual había aplicado en la ciudad de Mansfield en el estado de Texas, fue despedida por publicar un mensaje en Twitter.

Publicidad

Farc dice que atenderá solicitud de Frente Amplio de mantener cese al fuego: La guerrilla de las Farc aseguró que atenderá solicitud de Frente Amplio por la Paz de mantener cese al fuego unilateral, aunque mantiene las advertencias al Gobierno Nacional.

Publicidad

Aplazan marcha convocada por Palomino para rechazar crimen de niños en Caquetá: En medio del repudio que ha generado por el asesinato de cuatro niños en Florencia, Caquetá, hay expectativa por la visita del presidente Juan Manuel Santos y la marcha que se adelantará en la región en rechazo a este hecho.

¿Samsung está espiando a sus usuarios a través de los Smart TV?: Samsung Electronics negó este martes las acusaciones de espiar a sus usuarios como un "gran hermano" en un intento de apagar la polémica sobre su nueva política de privacidad, en la que sugiere no hablar de temas sensibles frente a sus televisores inteligentes.

Publicidad

Condenan a 14 años y medio de prisión a empresario árabe-venezolano Walid Makled: Después de cuatro años de estar en prisión, el empresario árabe-venezolano Walid Makled, fue condenado a 14 años y 6 meses de cárcel, decisión que tomó el juez 20 de juicio de Caracas, Alí Paredes.

Publicidad

Corona se alista para traslado de plantas de producción en Centroamérica: La empresa de elementos de hogar Corona cerrará a final de febrero su planta de productos cerámicos para cocinas y baños de Costa Rica para trasladarla a Guatemala y Nicaragua.

Presunto violador en serie detenido ya había pagado cárcel por ese mismo delito: Carmen Torres, directora de Fiscalías de Bogotá, aseguró en Blu Radio que Eduardo Caicedo Tapiero, detenido este lunes en la capital sindicado de haber violado a un menor de 14 años, ya había pagado una condena por el delito de acceso carnal en un hecho ocurrido en Ibagué.